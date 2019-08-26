Футбол
Soccer.ruЖоау Мариу может перейти в «Локомотив»
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Гаджеты
Google представит Android 10 3 сентября
Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию в компании Google сообщили, когда производители представят новую версию операционной системы Android 10.
OAnews 07:28
Политика
Путин попросил врио Башкирии обратить особое внимание на рождаемость
В свою очередь, глава государства попросил врио губернатора Башкирии: «Все-таки обратите на рождаемость особое внимание».
REGNUM 08:15
Политика
Трамп допустил встречу с Роухани
Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани при "правильных обстоятельствах".
РИА Новости 11:14
Футбол
Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар»
Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».
Кубанские новости 14:14
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
RT на русском 05:25
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка
Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня 10:13
Музыка
Сюткин пообещал участникам «Голоса» прятать их недостатки
РИА Новости 10:50
Путешествия
Доля выезжающих за границу летом россиян увеличилась на 12,5%
Доля россиян, выезжающих за границу на отдых в период с июня по август, увеличилась на 12,5% по сравнению с показателями прошлого года.
Известия 07:43
Происшествия
Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы
Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Lenta.ru 11:13
Происшествия
Состояние пострадавшей в Турции девочки из РФ остается тяжелым
Московский Комсомолец 15:25
Здоровье
Установлена связь между диабетом и раком
Профессор Джон Термини заметил, что с ростом числа больных диабетом людей будет расти и количество выявляемых раковых заболеваний.
ВладТайм вчера в 22:21
Экономика
Орешкин назвал восемь мер для ускорения экономического роста
Минэкономразвития разработало дополнительные меры по повышению потенциала экономического роста, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
Интерфакс 14:25
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Общество
В Екатеринбурге уберут крест из работы Покраса Лампаса
Российская газета 09:42
Шоу-бизнес
Жигунов про Заворотнюк: «Не верю, что Настя могла придумать себе рак»
Сергея Жигунова и Анастасию Заворотнюк связывает не только работа над сериалом «Моя прекрасная няня», где они сыграли влюбленных, но и романтическое прошлое.
Телепрограмма 12:40
Общество
В «Авито» назвали востребованные покупателями жилья районы Москвы
Районы Москвы, где ищут жилье и где покупают Таблица: "Авито Недвижимость" Некрасовка является одним из самых новых районов Москвы и расположена за МКАД.
РБК 04:02
Культура
Участники «Тавриды-Арт» получили гранты на 87 млн рублей
Участники творческого фестиваля в Крыму «Таврида-Арт» получили гранты, сумма которых составила 86 млн 937 тысяч рублей.
ПолитРоссия 10:28
Политика
Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине.
Известия 13:23
Общество
Мелания Трамп смутила пользователей сети своим нарядом на саммите G7
Жену президента США Дональда Трампа Меланию раскритиковали за наряд, в котором она появилась на саммите «Группы семи» G7 во Франции.
Lenta.ru 03:40
Единоборства
Россиянин Ковалев нокаутировал британца Ярда и защитил титул чемпиона
Российский боксер Сергей Ковалев отстоял звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает ТАСС.
МИР 24 24 августа в 16:10
Общество
Супруги из Британии нашли клад на ферме
Жители графства Сомерсет в Великобритании нашли на ферме клад стоимостью около пяти миллионов фунтов стерлингов (более 400 миллионов рублей).
VSE42 Новости 05:39
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке
В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Газета.Ru 04:40
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Шоу-бизнес
44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко
Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.
Popcornnews.ru 06:14
Наука
Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки
Капитал страны 12:07
Происшествия
Пожар в монастыре в центре Москвы потушили
Пожар на территории Рождественского монастыря в центре Москвы полностью потушен.
Известия 14:39
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Хоккей
СКА переиграл «Авангард» в заключительном матче турнира имени Пучкова
СКА обыграл «Авангард» со счётом 2:1 на турнире имени Николая Пучкова, который прошёл в Санкт-Петербурге.
Чемпионат 14:50