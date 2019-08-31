Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук получил повреждение в матче с «Ростовом». Хавбек был вынужден покинуть поле, ему на замену вышел новичок команды Жоау Мариу.

Миранчук получил травму в матче с «Ростовом», его заменил Мариу

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