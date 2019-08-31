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Евро-футбол.руЖоау Мариу дебютировал за «Локомотив» из-за травмы Алексея Миранчука
В первом тайме матча восьмого тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Ростовом» состоялась вынужденная замена. Полузащитник Алексей Миранчук получил травму и не смог продолжать игру. В срочном порядке Юрий Сёмин выпустил на замену новоиспечённого «железнодорожника» Жоау Мариу.
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