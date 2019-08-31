РПЛ
Москва 24Как «Локомотив» уступил «Ростову»
31 августа "Локомотив" в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги на своем поле принимал "Ростов". Железнодорожники уступили со счетом 1:2 и позволили ростовчанам вырваться в лидеры чемпионата.
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Общество
Полиция не стала задерживать участников несогласованной акции в Москве
Интерфакс вчера в 08:14
Происшествия
Пилот разбился во время авиашоу в Канаде
Известия вчера в 21:15
Общество
Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян
"С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 17:11
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Российская газета вчера в 17:46
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «„Челси“ потерял 2 очка. Это наша вина»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничью с «Шеффилд Юнайтед» (2:2) в 4-м туре АПЛ.
Sports.ru вчера в 12:42
Политика
Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК вчера в 16:36
Происшествия
Тела погибших при крушении вертолета в Подмосковье извлечены из воды
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Войнов сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что спасатели подняли со дня Клязьминского водохранилища обоих погибших при падении вертолета и сам летательный аппарат.
Вести.Ru 00:45
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru вчера в 07:46
Общество
Закон о борьбе с перекупщиками билетов вступил в силу в России
Согласно закону, продавать билеты смогут только организаторы культурных мероприятий или уполномоченные лица.
Народные новости вчера в 19:41
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных ракетных двигателей
НПО «Энергомаш», входящее в госкорпорацию «Роскосмос», запустило серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Известия 02:41
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Общество
Умер гендиректор туроператора Tez Tour
В ночь на 31 августа умер генеральный директор Tez Tour Дмитрий Шершнев, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на пресс-службу компании.
Ведомости вчера в 10:16
Происшествия
Более 30 человек пострадали в ходе беспорядков в Гонконге
В ходе столкновений между полицией и демонстрантами в Гонконге был госпитализирован 31 человек, сообщает RTHK.
Коммерсантъ 02:07
Общество
Президентское кадетское училище открылось в Кемерово
Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:05
Происшествия
Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе
Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Происшествия
Более 20 человек пострадали при обрушении сцены в немецком Эссене
Известия вчера в 20:38
Политика
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru вчера в 10:17
Происшествия
Мать из Башкирии показала, как убивала своего годовалого ребенка
Мать двоих детей Юлия Хабирова в подробностях показала правоохранителям, как убивала своего годовалого сына Тимура.
Bash.News вчера в 09:38
Политика
Дуда твердо пообещал Зеленскому сохранить санкции против России
Президент Польши Анджей Дуда во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал продолжение санкционной политики в отношении России.
Газета.Ru вчера в 11:27
Политика
Посещаемость авиасалона МАКС побила абсолютный рекорд
Рекорд дневной посещаемости установлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС, который проходит в подмосковном Жуковском.
Российская газета вчера в 10:34
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате миллиард рублей
Ни один другой фильм режиссёра, выходивший в российский прокат, не приближался к этому показателю.
News.ru вчера в 09:38
Космос
Украина начала разрабатывать космический орбитальный самолет
Конструкторском бюро «Южное» имени Янгеля разрабатывают орбитальный космический самолет для обеспечения многократной доставки грузов и людей на низкие околоземные орбиты.
Украина.ру вчера в 12:12
Происшествия
В ДТП под Белгородом погибли четыре человека
Четыре человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух машин в Белгородской области.
ТАСС 02:03
Происшествия
На трассе в Ленинградской области погиб квадроциклист
Российская газета вчера в 18:19
Происшествия
Вертолет разбился на севере Норвегии: четыре пассажира погибли
Вертолет рухнул у города Альта в одном из фьордов на самом севере Норвегии. Об этом сообщил спасательный центр северной Норвегии в Twitter.
iReactor 02:02
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре прошлого года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Интерфакс вчера в 20:48
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе поделилась откровенным снимком с Максимом Виторганом
Например, в последний день лета у Нино в сторис появился снимок, на котором видно, как ее бедер касается рука мужчины.
StarHit.ru вчера в 11:00