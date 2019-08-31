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Общество Умер гендиректор туроператора Tez Tour В ночь на 31 августа умер генеральный директор Tez Tour Дмитрий Шершнев, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на пресс-службу компании.

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