Футбол
Жоау Фелиш: «Хочу стать звездой „Атлетико“»Матч ТВ вчера в 15:11
Хочу выступить здесь лучше, чем португальские игроки, которые были тут до меня. Хочу добиться успехов и стать звездой клуба, — сказал Фелиш. Напомним, «Атлетико» приобрел Фелиша за 126 миллионов евро у «Бенфики».
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Происшествия
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Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
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«Урал» представил форму на новый сезон
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Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
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Происшествия
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Все российские туристы, которые должны были вернуться домой до прекращения авиасообщения с Грузией, прилетели в Россию, сообщил Ростуризм порталу "Интерфакс-Туризм".
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Ранее медиахолдинг ВГТРК и российский телеканал "Россия-1" заявил, что готов к проведению телемоста с украинским каналом.
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Сотрудники Федеральной службы судебных приставов прибыли к 40-летнему должнику по ипотеке, но мужчина, задолжавший банку 300 тыс. рублей, забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать гранату, если к нему кто-нибудь войдет.
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