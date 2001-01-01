Хочу выступить здесь лучше, чем португальские игроки, которые были тут до меня. Хочу добиться успехов и стать звездой клуба, — сказал Фелиш. Напомним, «Атлетико» приобрел Фелиша за 126 миллионов евро у «Бенфики».

Политика Порошенко выгнали из Хмельницкого под крики «позор» Местные жители встретили бывшего украинского лидера криками "ганьба", что значит "позор".

Футбол Фарфоровый завод представил фигурки Кокорина и Мамаева Сысертский фарфоровый завод привез на международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге фигурки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, осужденных за хулиганство.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.

Музыка Пугачева подарила Шнурову песню «про мужиков» Народная артистка СССР Алла Пугачева подарила песню фронтмену рок-группы "Ленинград" Сергею Шнурову.

Авто Tesla Model 3 установила новый рекорд, проехав за сутки 2781 км ИА «Ореанда-Новости» Электромобиль Tesla Model 3 установила на территории Германии новый рекорд, проехав 2781 км за 24 часа.

Экономика Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию ЦБ данных Росстата «Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Путешествия Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.

Политика Кремль отреагировал на оскорбления Путина на грузинском телевидении В Кремле считают неприемлемыми оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Общество Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Происшествия Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Футбол «Урал» представил форму на новый сезон Екатеринбургский «Урал» представил новую игровую форму на сезон-2019/20. Новым техническим спонсором команды стала компания Adidas.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.

Политика Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.

Происшествия Пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате выписали из больницы Из военно-морского клинического госпиталя 1469 выписаны моряки-подводники, которые пострадали при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Происшествия Падение россиянки из окна во время секса оказалось убийством В Санкт-Петербурге якобы выпавшая из окна во время занятия сексом россиянка погибла в результате убийства по неосторожности.

Происшествия Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково «Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Автоспорт Квят заявил, что «собирается наслаждаться» трассой в Сильверстоуне Российский гонщик команды "Торо Россо", выступающей в чемпионате мира по автогонкам в классе "Формула-1", Даниил Квят рассказал в интервью пресс-службе команды о своих ожиданиях от предстоящего Гран-при Великобритании на трассе в Сильверстоуне.

Происшествия В Москве школьник облил ровесника горючим и поджег В Москве в огне едва не погиб 11-летний ребенок. Школьника облил горючим веществом и поджег его сверстник.

Путешествия Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Грузии Все российские туристы, которые должны были вернуться домой до прекращения авиасообщения с Грузией, прилетели в Россию, сообщил Ростуризм порталу "Интерфакс-Туризм".

Шоу-бизнес «Меня муж послал»: Лолита назвала причину развода Лолита Милявская, объявившая о разводе с молодым мужем Дмитрием Ивановым, уже неделю живет одна.

Политика NewsOne пригласили в Москву для проведения телемоста Ранее медиахолдинг ВГТРК и российский телеканал "Россия-1" заявил, что готов к проведению телемоста с украинским каналом.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам Сбербанк снизил максимальные ставки по рублевым и валютным вкладам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Происшествия Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы «Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.