Футбол

Жоау Фелиш: «Хочу стать звездой „Атлетико“»Матч ТВ вчера в 15:11

Хочу выступить здесь лучше, чем португальские игроки, которые были тут до меня. Хочу добиться успехов и стать звездой клуба, — сказал Фелиш. Напомним, «Атлетико» приобрел Фелиша за 126 миллионов евро у «Бенфики».
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Новичок «Атлетико» Феликс: «Стать заменой Гризманна – это давление»

ProstoProSport09:27

Фелиш: я в «Атлетико», чтобы делать историю

Чемпионат09:18

Фелиш: «Меня не волнует цена, за которую меня купил „Атлетико“»

Soccer.ru10:27

«Атлетико» представил Феликса

Спорт-Экспресс09:30

«Атлетико» представил Феликса

Sports.ru09:11

«Атлетико» представил Фелиша

Евро-футбол.ру09:43

Жоау Фелиш: «Хочу стать звездой „Атлетико“»

Матч ТВвчера в 15:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 10:37, Вашингтон
Политика

Порошенко выгнали из Хмельницкого под крики «позор»

Местные жители встретили бывшего украинского лидера криками "ганьба", что значит "позор".
Обновлено вчера в 18:16
Футбол

Фарфоровый завод представил фигурки Кокорина и Мамаева

Сысертский фарфоровый завод привез на международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге фигурки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, осужденных за хулиганство.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек

Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено в 03:25
Музыка

Пугачева подарила Шнурову песню «про мужиков»

Народная артистка СССР Алла Пугачева подарила песню фронтмену рок-группы "Ленинград" Сергею Шнурову.
Обновлено в 09:06
Авто

Tesla Model 3 установила новый рекорд, проехав за сутки 2781 км

ИА «Ореанда-Новости» Электромобиль Tesla Model 3 установила на территории Германии новый рекорд, проехав 2781 км за 24 часа.
Обновлено вчера в 16:47
Экономика

Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию ЦБ данных Росстата

«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 09:33
Футбол

«Реал» хочет продать Хамеса Родригеса не в «Атлетико», а в «Наполи»

Обновлено в 06:41
Кино

Умер актер Владимир Златоустовский

Обновлено в 09:42
Путешествия

Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок

Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Политика

Кремль отреагировал на оскорбления Путина на грузинском телевидении

В Кремле считают неприемлемыми оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Кино

В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве

Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Футбол

«Урал» представил форму на новый сезон

Екатеринбургский «Урал» представил новую игровую форму на сезон-2019/20. Новым техническим спонсором команды стала компания Adidas.
Обновлено в 07:36
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено в 04:30
Политика

Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии

Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате выписали из больницы

Из военно-морского клинического госпиталя 1469 выписаны моряки-подводники, которые пострадали при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Падение россиянки из окна во время секса оказалось убийством

В Санкт-Петербурге якобы выпавшая из окна во время занятия сексом россиянка погибла в результате убийства по неосторожности.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково

«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 07:30
Автоспорт

Квят заявил, что «собирается наслаждаться» трассой в Сильверстоуне

Российский гонщик команды "Торо Россо", выступающей в чемпионате мира по автогонкам в классе "Формула-1", Даниил Квят рассказал в интервью пресс-службе команды о своих ожиданиях от предстоящего Гран-при Великобритании на трассе в Сильверстоуне.
Обновлено в 10:06
Происшествия

В Москве школьник облил ровесника горючим и поджег

В Москве в огне едва не погиб 11-летний ребенок. Школьника облил горючим веществом и поджег его сверстник.
Обновлено в 05:17
Путешествия

Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Грузии

Все российские туристы, которые должны были вернуться домой до прекращения авиасообщения с Грузией, прилетели в Россию, сообщил Ростуризм порталу "Интерфакс-Туризм".
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

«Меня муж послал»: Лолита назвала причину развода

Лолита Милявская, объявившая о разводе с молодым мужем Дмитрием Ивановым, уже неделю живет одна.
Обновлено в 07:40
Политика

NewsOne пригласили в Москву для проведения телемоста

Ранее медиахолдинг ВГТРК и российский телеканал "Россия-1" заявил, что готов к проведению телемоста с украинским каналом.
Обновлено в 08:58
Политика

Евкуров назначен замминистра обороны

Обновлено в 07:35
Культура

В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

Обновлено в 05:46
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Сбербанк снизил максимальные ставки по рублевым и валютным вкладам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы

«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Полиция задержала угрожавшего взорвать гранату должника в Москве

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов прибыли к 40-летнему должнику по ипотеке, но мужчина, задолжавший банку 300 тыс. рублей, забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать гранату, если к нему кто-нибудь войдет.
Обновлено в 09:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Атлетико Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное