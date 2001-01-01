Футбол
Жоау Фелиш: «Хочу стать звездой „Атлетико“»Матч ТВ вчера в 15:11
Хочу выступить здесь лучше, чем португальские игроки, которые были тут до меня. Хочу добиться успехов и стать звездой клуба, — сказал Фелиш. Напомним, «Атлетико» приобрел Фелиша за 126 миллионов евро у «Бенфики».
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