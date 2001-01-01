Футбол

Жоау Фелиш: «Хочу стать звездой „Атлетико“»Матч ТВ вчера в 15:11

Хочу выступить здесь лучше, чем португальские игроки, которые были тут до меня. Хочу добиться успехов и стать звездой клуба, — сказал Фелиш. Напомним, «Атлетико» приобрел Фелиша за 126 миллионов евро у «Бенфики».
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«Атлетико» представил Феликса

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Фелиш: я в «Атлетико», чтобы делать историю

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Soccer.ru10:27

Жоау Фелиш: «Хочу стать звездой „Атлетико“»

Матч ТВвчера в 15:11
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Признавший вину участник «Нового величия» отказался от своих показаний

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Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о слабости женского ума.
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Экс-жена Маккартни заявила о получении крупнейшей компенсации от СМИ

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