Жоау Феликс может перейти в «Манчестер Юнайтед»Все про Спорт ру вчера в 22:05

«Манчесетр Юнайтед» не оставляет попыток приобрести форварда «Бенфики» Жоау Феликса. Манкунианцы уже сделали трансферное предложение в размере 90 миллионов евро, но в португальском клубе пока не спешат с ответом.

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Жоау Феликс может перейти в «Манчестер Юнайтед»

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