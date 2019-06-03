Футбол
Жоау Феликс может перейти в «Манчестер Юнайтед»Все про Спорт ру вчера в 22:05
«Манчесетр Юнайтед» не оставляет попыток приобрести форварда «Бенфики» Жоау Феликса. Манкунианцы уже сделали трансферное предложение в размере 90 миллионов евро, но в португальском клубе пока не спешат с ответом.
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Correio da Manhã: «МЮ» готов заплатить 90 млн евро за Феликса, «Бенфика» хочет 120 млн
Sports.ru01 июня в 14:25
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