Футбол

Жоау Фелиш: «Хочу стать звездой „Атлетико“»Матч ТВ вчера в 15:11

Хочу выступить здесь лучше, чем португальские игроки, которые были тут до меня. Хочу добиться успехов и стать звездой клуба, — сказал Фелиш. Напомним, «Атлетико» приобрел Фелиша за 126 миллионов евро у «Бенфики».
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Евро-футбол.ру09:43

Жоау Фелиш: «Хочу стать звездой „Атлетико“»

Матч ТВвчера в 15:11
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