Футбол
Жоау Фелиш: «Хочу стать звездой „Атлетико“»Матч ТВ вчера в 15:11
Хочу выступить здесь лучше, чем португальские игроки, которые были тут до меня. Хочу добиться успехов и стать звездой клуба, — сказал Фелиш. Напомним, «Атлетико» приобрел Фелиша за 126 миллионов евро у «Бенфики».
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Футбол
Тьяго Силва — о словах Месси: «Лео должен был проявить уважение»
Думаю, Месси должен был проявить уважение. Мы пятикратные чемпионы мира, ни одна из этих побед не была добыта нечестным путем.
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В Тбилиси возобновилась акция против действий ведущего «Рустави 2»
В Тбилиси перед зданием частной телекомпании "Рустави-2" проходит акция протеста возмущенных поведением журналиста Георгия Габунии, допустившего оскорбительные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 14:37
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Общество
«Макдоналдс» может заплатить штраф в 500 тысяч рублей из-за соуса
Антимонопольный орган усмотрел в действиях компании нарушение закона о рекламе, и теперь ООО «СРП» грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей.
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Происшествия
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Кино
Скончался режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 10:54
Наука
Отказ от алкоголя способствует укреплению психического здоровья
Специалисты Гонконгского университета провели масштабное исследование, в ходе которого выявили, что отказ от алкоголя может улучшить психическое здоровье человека, сделав его более устойчивым к стрессовым и трудным жизненным ситуациям.В рамках исследования учёные сначала проанализировали данные, собранные во время исследования Family Court.
Обновлено в 13:36
Футбол
Нобоа заменили в перерыве матча с «Локомотивом»
В перерыве в составе санкт-петербуржцев произошла замена: полузащитник Кристиан Нобоа поменял Александра Ерохина.
Обновлено 06 июля в 13:20
Политика
Зейналова отреагировала на выходку ведущего на грузинском ТВ
Автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова прокомментировала «поступок» грузинского журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оппозиционного канала «Рустави 2» допустил нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:54
Наука
В Армении собираются восстановить уникальный радиооптический телескоп
В Армении собираются восстановить единственный в мире радиооптический телескоп, способный обозревать небо сразу в двух диапазонах.
Обновлено вчера в 03:34
Культура
Керамику Пикассо и картины Поленова выставят на ВДНХ
Керамику с росписью Пабло Пикассо и картины знаменитых русских живописцев можно будет увидеть на ВДНХ, в павильоне "Рабочий и колхозница", сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 04:32
Политика
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
«Остров мечты» откроется уже осенью
Прогуляться по "Острову мечты" можно будет уже в конце года — строительство крупнейшего в Европе крытого парка развлечений близится к финишу.
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Неймар не явился на предсезонную подготовку ПСЖ
Отмечается, что бразильский вингер Неймар не прибыл в указанное место.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»
Обновлено в 12:40
Общество
В небе над Петербургом появилась двойная радуга
Сегодня вечером, 8 июля в небе над Северной столицей заметили сразу две радуги. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Водителя взорвавшегося бензовоза отправили в СИЗО
Обновлено в 09:04
Музыка
Алла Пугачева подарила песню Сергею Шнурову
Алла Пугачева сообщила, что подарила Сергею Шнурову «песню про мужиков».
Обновлено в 07:36
Авто
Бренд Hongqi анонсировал роскошный седан в стиле Rolls-Royce
Китайский автопроизводитель опубликовал первые тизеры премиального седана Hongqi H7 второго поколения.
Обновлено в 10:25
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Политика
Охрана Эрдогана устроила драку с пограничниками в Сараево
Конфликт между личной охраной президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сотрудниками пограничной полиции произошёл в аэропорту столицы Боснии и Герцеговины.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Авто
Стала известна цена лимузина Aurus
«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», – заявил глава минпромторга агентству Reuters.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале
Торжество прошло в Муроме, но Игорь и Юлия уже успели вернуться в Юрмалу. Сегодняшний день супруги проводят с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 12:05
Политика
Экклстоун: хочу, чтобы Путин правил Европой
Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун признался в своей симпатии к президенту России Владимиру Путину.
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Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Обновлено в 07:58