Жоаозинью может перейти из «Динамо» в «Фенербахче»Чемпионат 02:27

Полузащитник московского «Динамо» Жоаозинью может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает Hurriyet, в услугах футболиста заинтересован «Фенербахче». Леонардо Корначини, представляющий интересы Жоаозиньо, уже дважды в апреле приезжал в Стамбул на переговоры.

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Жоаозинью может перейти из «Динамо» в «Фенербахче»

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