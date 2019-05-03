Футбол
Жоаозинью может перейти из «Динамо» в «Фенербахче»Чемпионат 02:27
Полузащитник московского «Динамо» Жоаозинью может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает Hurriyet, в услугах футболиста заинтересован «Фенербахче». Леонардо Корначини, представляющий интересы Жоаозиньо, уже дважды в апреле приезжал в Стамбул на переговоры.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:37, Ашберн
Общество
Нижегородские власти оценили ситуацию с георгиевскими ленточками
Ранее сообщалось, что в некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В США трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе
В американском штате Нью-Йорк трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом 2 мая сообщил телеканал WABC-TV.
Обновлено вчера в 18:11
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за долгое время проводит время с дочерью Моникой
View this post on Instagram Приветики 👋 Наконец-то, мы все вместе и нам нереально хорошо ♥️ A post shared by Алина Белькевич (@lalina_one) on May 2, 2019 at 3:47am PDT К слову, восторг Анны Седоковой относительно семейного единения разделяет дочь Алина, которая также выложила совместный ролик с отдыха.
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром
Обновлено в 02:45
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Госдеп заявил о «сотнях россиян» в спецслужбах Венесуэлы
Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что в службах безопасности Венесуэлы работают сотни связанных с Россией людей.
Обновлено в 00:32
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 20:54
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы
Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Сгорел за час: в Сыктывкаре огонь уничтожил лесопилку
Обновлено в 03:03
Общество
В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за погоды
На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пятницу, 3 мая, объявлен желтый уровень опасности из-за погоды.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Полиция задержала в Москве родителей упавшей с шестого этажа девочки
Полиция задержала на юго-востоке Москвы родителей, по вине которых погибла трехлетняя девочка.
Обновлено в 04:02
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Футбол
Зинченко подпишет с «Манчестер Сити» новый контракт
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на НТВ
Напомним, что телеканал НТВ анонсировал шоу «Магия», записанное в 2011 году.
Обновлено вчера в 09:53
Общество
Глушаков из мести запретил дочери вылетать из России
Обновлено в 04:31
Здоровье
В Уфе 8-летний ребенок умер из-за нехватки нужных лекарств
В конце апреля в аптеку поступил для этого ребенка «Габриглобин» (отечественный препарат).
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
На Сахалине сгорели шесть жилых домов
Обновлено в 04:08
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве на 8 млн рублей
Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве — злоумышленники похитили более $35 тыс. (более 2 млн рублей) и ценные вещи.
Обновлено в 03:07
Космос
Запуск ракеты с кораблем Dragon и грузом для МКС перенесли на 4 мая
В предыдущий раз запуск Dragon к МКС осуществлялся 5 декабря 2018 года.
Обновлено в 03:25
Политика
В Крыму заявили, что Зеленский никогда не будет жить в Ливадии
Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в связи со своей политической позицией никогда не сможет жить в квартире своей жены в Ливадии.
Обновлено в 03:27
Путешествия
Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра
Обновлено вчера в 14:06
Армия и оружие
В ДНР подсчитали потери ВСУ в Донбассе за год
С начала действия так называемой украинской операции объединённых сил в Донбассе ВСУ потеряли более тысячи военных.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
Более миллиона человек эвакуировали из-за циклона в Индии
В Индии власти прибрежного штата Орисса эвакуировали более миллиона человек из-за надвигающегося циклона "Фани".
Обновлено в 02:17
Происшествия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 18:26
Хоккей
ХК «Ак Барс» объявил об уходе капитана команды Свитова
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Принц Гарри уедет от Меган Маркл и может пропустить рождение первенца
Герцог Сассекский уедет от беременной Меган Маркл и может пропустить рождение на свет своего первенца.
Обновлено вчера в 19:15
Футбол
Эль-Кабир признан лучшим футболистом «Урала» в апреле
Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам апреля, сообщается на сайте екатеринбургского футбольного клуба.
Обновлено в 02:31