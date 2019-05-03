Футбол

Жоаозинью может перейти из «Динамо» в «Фенербахче»Чемпионат 02:27

Полузащитник московского «Динамо» Жоаозинью может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает Hurriyet, в услугах футболиста заинтересован «Фенербахче». Леонардо Корначини, представляющий интересы Жоаозиньо, уже дважды в апреле приезжал в Стамбул на переговоры.
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Полузащитник «Динамо» может перейти в «Фенербахче»

Матч ТВвчера в 23:57

Жоаозинью может перейти из «Динамо» в «Фенербахче»

Чемпионат02:27

«Фенербахче» хочет подписать игрока «Динамо»

Газета.Ru00:04

СМИ: Жоаузинью может перейти из «Динамо» в «Фенербахче»

Спорт-Экспресс02:47

Полузащитник «Динамо» может перейти в «Фенербахче»

Sportbox.RUвчера в 23:57

Комментатор Керимов: «Жоаозиньо летом перейдет в „Фенербахче“»

Бомбардир.ру02:53

Жоаозиньо может перейти из «Динамо» в «Фенербахче»

Sport24.ruвчера в 23:13
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:37, Ашберн
Общество

Нижегородские власти оценили ситуацию с георгиевскими ленточками

Ранее сообщалось, что в некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В США трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе

В американском штате Нью-Йорк трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом 2 мая сообщил телеканал WABC-TV.
Обновлено вчера в 18:11
Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые за долгое время проводит время с дочерью Моникой

View this post on Instagram Приветики 👋 Наконец-то, мы все вместе и нам нереально хорошо ♥️ A post shared by Алина Белькевич (@lalina_one) on May 2, 2019 at 3:47am PDT К слову, восторг Анны Седоковой относительно семейного единения разделяет дочь Алина, которая также выложила совместный ролик с отдыха.
Обновлено в 00:57
Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром

Обновлено в 02:45
Политика

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Политика

Госдеп заявил о «сотнях россиян» в спецслужбах Венесуэлы

Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что в службах безопасности Венесуэлы работают сотни связанных с Россией людей.
Обновлено в 00:32
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 20:54
Кино

Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия

Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы

Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Сгорел за час: в Сыктывкаре огонь уничтожил лесопилку

Обновлено в 03:03
Общество

В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за погоды

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пятницу, 3 мая, объявлен желтый уровень опасности из-за погоды.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Полиция задержала в Москве родителей упавшей с шестого этажа девочки

Полиция задержала на юго-востоке Москвы родителей, по вине которых погибла трехлетняя девочка.
Обновлено в 04:02
Авто

Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Футбол

Зинченко подпишет с «Манчестер Сити» новый контракт

Обновлено вчера в 15:46
Политика

Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на НТВ

Напомним, что телеканал НТВ анонсировал шоу «Магия», записанное в 2011 году.
Обновлено вчера в 09:53
Общество

Глушаков из мести запретил дочери вылетать из России

Обновлено в 04:31
Здоровье

В Уфе 8-летний ребенок умер из-за нехватки нужных лекарств

В конце апреля в аптеку поступил для этого ребенка «Габриглобин» (отечественный препарат).
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия

На Сахалине сгорели шесть жилых домов

Обновлено в 04:08
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве на 8 млн рублей

Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве — злоумышленники похитили более $35 тыс. (более 2 млн рублей) и ценные вещи.
Обновлено в 03:07
Космос

Запуск ракеты с кораблем Dragon и грузом для МКС перенесли на 4 мая

В предыдущий раз запуск Dragon к МКС осуществлялся 5 декабря 2018 года.
Обновлено в 03:25
Политика

В Крыму заявили, что Зеленский никогда не будет жить в Ливадии

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в связи со своей политической позицией никогда не сможет жить в квартире своей жены в Ливадии.
Обновлено в 03:27
Путешествия

Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра

Обновлено вчера в 14:06
Армия и оружие

В ДНР подсчитали потери ВСУ в Донбассе за год

С начала действия так называемой украинской операции объединённых сил в Донбассе ВСУ потеряли более тысячи военных.
Обновлено вчера в 20:47
Общество

Более миллиона человек эвакуировали из-за циклона в Индии

В Индии власти прибрежного штата Орисса эвакуировали более миллиона человек из-за надвигающегося циклона "Фани".
Обновлено в 02:17
Происшествия

Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия

Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 18:26
Хоккей

ХК «Ак Барс» объявил об уходе капитана команды Свитова

Обновлено в 04:14
Кино

Режиссер «Соника в кино» после критики пообещал изменить дизайн героя

Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес

Принц Гарри уедет от Меган Маркл и может пропустить рождение первенца

Герцог Сассекский уедет от беременной Меган Маркл и может пропустить рождение на свет своего первенца.
Обновлено вчера в 19:15
Футбол

Эль-Кабир признан лучшим футболистом «Урала» в апреле

Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам апреля, сообщается на сайте екатеринбургского футбольного клуба.
Обновлено в 02:31
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