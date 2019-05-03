Футбол
Жоаозинью может перейти из «Динамо» в «Фенербахче»Чемпионат 02:27
Полузащитник московского «Динамо» Жоаозинью может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает Hurriyet, в услугах футболиста заинтересован «Фенербахче». Леонардо Корначини, представляющий интересы Жоаозиньо, уже дважды в апреле приезжал в Стамбул на переговоры.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:06, Ашберн
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Дождливая погода и до 14 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг
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Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
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Общество
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ИА «Ореанда-Новости» В соцсети Instagram набирает популярность аккаунт 13- летней еврейской девочки Евы Хейман, погибшей в 1944 году в концлагере Освенцим.
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Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы
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В МИД назвали условия подготовки новой встречи в нормандском формате
Россия считает необходимым дождаться инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, после чего нужно решить, как подготовить новую встречу в нормандском формате, над чем в Москве "думают", заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 01:17
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В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена
Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Политика
Военный советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс через пять лет
Иван Апаршин, который является военным советником нового президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, как и когда страна сможет вернуть Донбасс.
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Белый дом заявил о правовых неточностях в докладе Мюллера
Министерство юстиции США 18 апреля обнародовало итоговый доклад спецпрокурора Юрист Белого дома Эммет Флад заявил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о результатах расследования возможного вмешательства РФ в президентские выборы в США противоречит существующему праву, передает CNN.
Обновлено вчера в 18:08
Футбол
«Бока Хуниорс» впервые выиграла Суперкубок Аргентины
В матче за Суперкубок Аргентины «Бока Хуниорс» переиграла «Росарио Сентраль» в серии пенальти.
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После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено вчера в 09:11
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Поставившую ребенка на колени заведующую краснодарского детсада уволят
Заведующую одного из детских садов Краснодара уволят после того, как она поставила ребенка на колени.
Обновлено 01 мая в 12:08
Футбол
Защитник «Милана» Кальдара может пропустить полгода
Защитник «Милана» Маттиа Кальдара может пропустить ближайшие полгода из-за травмы, полученной на тренировке.
Обновлено в 01:36
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Координатор «Открытой России» в Екатеринбурге найден живым
Владислав Постников, который возглавляет екатеринбургское движение «Открытой России», вышел на связь.
Обновлено в 01:09
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Ученые рассказали о методах похудения, помогающих продлить молодость
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Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
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Обновлено в 02:18
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Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае
Российский певец Филипп Киркоров отпраздновал свой 52-й день рождения в Дубае в одном из самых знаменитых отелей мира Burj Al Arab.
Обновлено вчера в 22:54
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Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на НТВ
Напомним, что телеканал НТВ анонсировал шоу «Магия», записанное в 2011 году.
Обновлено вчера в 09:53
Политика
ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты страны
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев зарегистрирован кандидатом на пост главы государства.
Обновлено в 01:12
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Встреча Лаврова и Помпео согласована
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии согласована.
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На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 20:54