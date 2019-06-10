Футбол
Жоаозиньо продлил контракт с ФК «Динамо»ТАСС 13:03
Полузащитник Жоаозиньо продлил контракт с московским футбольным клубом "Динамо". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды. Соглашение с 30-летним игроком рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:05, Ашберн
Происшествия
Опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове
Появились фотографии подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по борьбе в парке в Южном Бутове, сообщает НТВ.
Обновлено в 15:15
Происшествия
Анализы арестованного спецкора Голунова не показали наличия наркотиков
Само задержание состоялось 6 июня – тогда появилась версия, что спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан из-за своего расследования, а найденные в рюкзаке наркотики могли подкинуть.
Обновлено в 04:42
Наука
На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс
Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено 07 июня в 15:46
Кино
Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле
Первый канал 22 июня покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает в понедельник пресс-служба канала.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес
Разин переживает, что Алибасов повторит судьбу Началовой
Продюсер опасается, что трагедия Бари Алибасова может «превратиться в историю Юлии Началовой».
Обновлено в 15:56
Происшествия
У здания Генпрокуратуры возобновились пикеты в поддержку Голунова
В центре Москвы вечером в понедельник возобновились пикеты в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по делу о нархотиках.
Обновлено в 13:54
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы
Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Таран ехавшей в Крым колонны МЧС попал на видео
Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» направляющаяся в Крым для проведения работ по разминированию территории колонна МЧС попала в ДТП, в результате которого пострадали сотрудники МЧС.
Обновлено в 09:54
Игры
Ubisoft представила Watch Dogs Legion
Обновлено в 16:21
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено в 09:56
Политика
МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в Донбассе
"Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как [Петр] Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса", - заявили в МИДе.
Обновлено в 14:56
Финансы
Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%
Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%. Об этом сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.
Обновлено в 17:30
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко поделилась эротичным фото в Instagram
Девушка удивила поклонников, выложив весьма откровенный провокационный снимок в соцсети. На фото она позирует полураздетая.
Обновлено в 17:03
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Фигурирующий в деле журналиста Голунова силовик рассказал о давлении на правоохранителей
Напомним, 6 июня Ивана Голунова задержали в районе станции метро «Цветной бульвар» по подозрению в попытке сбыть наркотики.
Обновлено в 15:14
Здоровье
Впервые родился ребенок с зеркальным расположением сердца и одним легким
В Великобритании уникальный ребенок с зеркальным расположением сердца, одним легким и почкой выжил вопреки прогнозами врачей.
Обновлено в 13:56
Футбол
Сборная Испании благодаря двум пенальти обыграла Швецию
Сборная Испании дома обыграла команду Швеции в отборочном матче Евро-2020.
Обновлено в 16:45
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Обновлено в 14:17
Баскетбол
Раздевалку «Химок» ограбили во время матча с ЦСКА
Раздевалку баскетбольного клуба "Химки" ограбили по ходу третьего финального матча Единой лиги ВТБ против ЦСКА, сообщает Sport24.
Обновлено в 15:22
Экономика
Нефтетрейдер Total подал иск к Антипинскому НПЗ почти на 1 млрд рублей
Напомним, что в мае Антипинский НПЗ подал заявление в суд о признании организации банкротом после того, как его активы ($225 млн) были заморожены из-за иска VTB Commodities Trading.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице
Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".
Обновлено в 17:44
Политика
В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса
В Киеве у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 16:17
Интернет
«Яндекс» впервые выйдет в дополненную реальность
В прошлую пятницу «Яндекс» опубликовал юридические документы о будущем сервисе Sloy.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие
Reuters обвинило РФ в убийстве 25 мирных жителей в Сирии
Напомним, с самого начала российской кампании в Сирии, западные СМИ и правозащитные организации обвиняют ВКС в нанесении ударов по мирным жителям.
Обновлено в 16:55