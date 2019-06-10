Жоаозиньо продлил контракт с ФК «Динамо»ТАСС 13:03

Полузащитник Жоаозиньо продлил контракт с московским футбольным клубом "Динамо". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды. Соглашение с 30-летним игроком рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.

Происшествия Опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове Появились фотографии подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по борьбе в парке в Южном Бутове, сообщает НТВ.

Происшествия Анализы арестованного спецкора Голунова не показали наличия наркотиков Само задержание состоялось 6 июня – тогда появилась версия, что спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан из-за своего расследования, а найденные в рюкзаке наркотики могли подкинуть.

Наука На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.

Кино Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле Первый канал 22 июня покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает в понедельник пресс-служба канала.

Шоу-бизнес Разин переживает, что Алибасов повторит судьбу Началовой Продюсер опасается, что трагедия Бари Алибасова может «превратиться в историю Юлии Началовой».

Происшествия У здания Генпрокуратуры возобновились пикеты в поддержку Голунова В центре Москвы вечером в понедельник возобновились пикеты в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по делу о нархотиках.

Экономика Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.

Происшествия Таран ехавшей в Крым колонны МЧС попал на видео Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» направляющаяся в Крым для проведения работ по разминированию территории колонна МЧС попала в ДТП, в результате которого пострадали сотрудники МЧС.

Политика МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в Донбассе "Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как [Петр] Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса", - заявили в МИДе.

Финансы Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900% Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%. Об этом сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.

Политика Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко поделилась эротичным фото в Instagram Девушка удивила поклонников, выложив весьма откровенный провокационный снимок в соцсети. На фото она позирует полураздетая.

Происшествия Фигурирующий в деле журналиста Голунова силовик рассказал о давлении на правоохранителей Напомним, 6 июня Ивана Голунова задержали в районе станции метро «Цветной бульвар» по подозрению в попытке сбыть наркотики.

Здоровье Впервые родился ребенок с зеркальным расположением сердца и одним легким В Великобритании уникальный ребенок с зеркальным расположением сердца, одним легким и почкой выжил вопреки прогнозами врачей.

Футбол Сборная Испании благодаря двум пенальти обыграла Швецию Сборная Испании дома обыграла команду Швеции в отборочном матче Евро-2020.

Баскетбол Раздевалку «Химок» ограбили во время матча с ЦСКА Раздевалку баскетбольного клуба "Химки" ограбили по ходу третьего финального матча Единой лиги ВТБ против ЦСКА, сообщает Sport24.

Экономика Нефтетрейдер Total подал иск к Антипинскому НПЗ почти на 1 млрд рублей Напомним, что в мае Антипинский НПЗ подал заявление в суд о признании организации банкротом после того, как его активы ($225 млн) были заморожены из-за иска VTB Commodities Trading.

Происшествия Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".

Политика В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса В Киеве у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса.

Интернет «Яндекс» впервые выйдет в дополненную реальность В прошлую пятницу «Яндекс» опубликовал юридические документы о будущем сервисе Sloy.