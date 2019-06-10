Футбол

Жоаозиньо продлил контракт с «Динамо»РИА Новости 12:36

Московский футбольный клуб "Динамо" на своем сайте сообщил о продлении контракта с полузащитником Жоаозиньо.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Жоазиньо подписал новый контракт с московским «Динамо» (фото)

Советский спорт13:05

«Динамо» объявило о продлении контракта с Жоаозиньо

Чемпионат12:43

Жоаузинью остаётся в «Динамо»

Sport.ru13:14

Жоаузинью считает, что «Динамо» должно играть в еврокубках

Спорт-Экспресс13:18

«Динамо» продлило контракт с полузащитником

LiveSport.ru13:19

«Динамо» продлило контракт с Жоаозиньо

Sport24.ru12:35

Жоаозиньо продлил контракт с «Динамо»

Sports.ru12:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:31, Ашберн
Общество

Очнувшийся Алибасов спросил про кота и вновь потерял сознание

Обновлено в 08:08
Футбол

Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»

29-летний Руслан Камболов перебрался в Казань в январе 2014 года из нижнекамского "Нефтехимика", а в следующем сезоне помог "Рубину" занять пятое место в Премьер-лиге.
Обновлено в 08:13
Политика

Названы 10 кандидатов на пост премьера Великобритании

Консервативная партия Великобритании официально огласила имена 10 кандидатов, которые могут занять пост премьер-министра Великобритании после отставки Терезы Мэй.
Обновлено в 16:15
Кино

Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077

Обновлено в 02:05
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

Первые поезда пойдут по Крымскому мосту в начале декабря, а продажа билетов будет открыта за 45 суток до открытия движения, сообщили в руководстве "Крымской железной дороги".
Обновлено в 04:55
Происшествия

Сотрудница «Алросы» украла 500 алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 06:16
Происшествия

Хинштейн разъяснил ситуацию с передачей дела Голунова в СК

Обновлено в 12:07
Экономика

Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян

Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами - ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Обновлено в 08:54
Политика

СБУ заподозрила Медведчука и Бойко в госизмене из-за визитов в Россию

Отмечается, что Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз проводит лингвистическую экспертизу, чтобы СБУ могла получить правовую оценку действий Медведчука и Бойко во время визита в Россию.
Обновлено в 16:03
Армия и оружие

Советский белградец рассказал о причинах войны в Косово

Житель Белграда по имени Альберт рассказал о своих боевых действий во время Косовской войны и ее причинах.
Обновлено в 15:52
Политика

Москалькова сообщила Путину о деле Голунова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала главе России Владимиру Путину о деле корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено в 08:21
Политика

В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса

В Киеве у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 16:17
Происшествия

Главу чеченского «Мемориала» выпустили по УДО

Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Авто

Газонокосилка Honda установила очередной рекорд скорости

Газонокосилка Honda Mean Mower V2 вышла на новый рекорд книги Гиннеса по разгону с места до 100 миль в час (161 километр в час).
Обновлено в 06:50
Футбол

Левандовски повторил рекорд по количеству матчей за сборную Польши

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски повторил рекорд по количеству матчей за национальную команду.
Обновлено в 15:42
Армия и оружие

В Японии рассказали о причинах крушения истребителя F-35A

В одном из японских изданий был опубликован доклад, в котором рассказывается о причинах крушения американского истребителя Военно-воздушных сил Японии F-35A.
Обновлено в 01:56
Общество

В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова

В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Баскетбол

Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА

Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:21
Происшествия

Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:04
Игры

Вышел новый трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Paradox Interactive представила трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 на E3 2019.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Обновлено в 14:17
Кино

Завершение съемки нового фильма о Джеймсе Бонде вновь откладывается

Обновлено в 08:43
Религия

На Украине школьницу не пустили на выпускной из-за «неправильной» веры

Обновлено в 16:23
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест на 2 месяца

Обновлено 08 июня в 14:59
Происшествия

«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии

Обновлено в 09:56
Армия и оружие

На Украине предложили уйти от «тупой прусской системы», чтобы «переиграть россиян»

Згурец заявил, что всё это станет уходом от "тупой прусской системы" и принятием системы "гибкой британской".
Обновлено в 10:08
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное