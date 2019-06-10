Жоаозиньо продлил контракт с «Динамо»РИА Новости 12:36

Московский футбольный клуб "Динамо" на своем сайте сообщил о продлении контракта с полузащитником Жоаозиньо.

Энергетика С 1 июля в России подорожает газ В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 13 мая «Газпром» повысит цены на газ для россиян на 1,4%. Рост цен произойдет 1 июля.

Авто Газонокосилка Honda установила новый рекорд скорости Газонокосилка Honda Mean Mower попала в книгу рекордов Гиннеса, разогнавшись с места до 100 миль в час (161 км/час) за 6,29 секунды.

Шоу-бизнес Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ На Виталину Цымбалюк-Романовскую в эфире НТВ набросилась с кулаками Элина Мазур, передает «Комсомольская правда».

Происшествия Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора Бывшего начальника управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева задержали по делу о покушении на губернатора региона, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.

Общество Федеральные телеканалы вступились за Голунова Стриженова поддержала его и потребовала объяснений. Скабеева и Попов также вкратце описали ход событий, касающихся ареста Голунова.

Политика Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20 Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.

Культура Мединский объяснил удаление сцен из «Рокетмена» интересами бизнеса Решение российских прокатчиков биографического фильма об Элтоне Джоне "Рокетмен" удалить из него ряд сцен обусловлена "интересами бизнеса", считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

Гаджеты В смартфонах Android обнаружили предустановленный вирус Кибермошенники предустанавливали вирусы в смартфоны, оснащенные операционной системой Android, еще до их выпуска.

Происшествия Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле "В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.

Происшествия Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.

Музыка Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.

Шоу-бизнес Дарья Мороз появилась на «Кинотавре» в дерзком мини Наряд российской актрисы Дарьи Мороз на красной ковровой дорожке «Кинотавра» вызвал волну обсуждений в социальных сетях.

Шоу-бизнес Гвинет Пэлтроу не живёт с мужем Брэдом Фэлчаком ради сохранения брака Гвинет Пэлтроу с мужем Брэдом Фэлчаком являются занятыми людьми и не могут себе позволить наслаждаться обществом друг друга постоянно.

Происшествия Мосгорсуд отменил арест более 4 млн рублей на счетах Абызова Московский городской суд отменил решение нижестоящего суда об аресте почти 4,3 млн рублей на счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Политика Москалькова рассказала о реакции Путина на дело Голунова Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, встретившаяся в понедельник, 10 июня с главой государства Владимиром Путиным, сообщила, что президент положительно отреагировал на просьбу о расследовании фактов применения силы к журналисту "Медузы" Ивану Голунову, который в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.

Политика Глава белорусского МВД ушел в отставку Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел страны Игоря Шуневича.

Армия и оружие Вьетнам представил надувные макеты оружейных систем Надувной макет С-300ПМУ1 Чему научился Вьетнам Как утверждает издание, особенностью "оружия", замаскированного под С-300ПМУ1, является его внешняя идентичность реальной боевой системе, находящейся в распоряжении ПВО Вьетнама.

Происшествия В ООН заявили, что власти Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии Правоохранительные органы непризнанной республики Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии ООН, арестовав и поместив их в тюрьму, заявил в понедельник спецпредставитель генсека и глава миссии Захир Танин на заседании Совбеза ООН.

Политика «Закон о коллаборационизме»: в ГПУ ждут выводов экспертизы от СБУ по Медведчуку Сарган назвала полёты украинских деятелей в Москву возмутительным феноменом Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что в ГПУ предлагают принять закон о коллаборационизме после полётов украинских деятелей в Москву.

Политика Партия Зеленского стала лидером рейтинга Партия украинского президента Владимира Зеленского проходит в парламент с большим отрывом от своих соперников.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева подверглась нападкам в Интернете Пользователи социальных сетей активно обсуждают певицу Альбину Джанабаеву, обвиняя ее в разрушении семьи Валерия Меладзе.