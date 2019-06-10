Футбол

Жоаозиньо продлил контракт с «Динамо»РИА Новости 12:36

Московский футбольный клуб "Динамо" на своем сайте сообщил о продлении контракта с полузащитником Жоаозиньо.
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