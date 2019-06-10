Футбол
Жоаозиньо продлил контракт с «Динамо»РИА Новости вчера в 12:36
Московский футбольный клуб "Динамо" на своем сайте сообщил о продлении контракта с полузащитником Жоаозиньо.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:19, Ашберн
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Обновлено в 01:45
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта
Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Леди Гага ответила на обвинения в расставании Купера и Шейк
На концерте в Лас-Вегасе фанаты намекнули певице Леди Гаге на ее роман с Брэдли Купером, который недавно лишился невесты.
Обновлено вчера в 11:23
Шоу-бизнес
Собчак позировала перед камерами на «Кинотавре» в обществе Богомолова
Журналистка без стеснения позировала перед камерами рядом с режиссером и улыбалась ему.
Обновлено 09 июня в 13:25
Общество
Роспотребнадзор предложил не уничтожать продукты
Уничтожения пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице
Пожар разгорелся в здании психбольницы в Одессе, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 19:12
Политика
Депутаты Екатеринбурга не одобрили поправки в бюджет города
Предложенные мэрией корректировки в бюджет Екатеринбурга депутаты гордумы сочли неверными и проголосовали против принятия решения.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Полковник-миллиардер Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено вчера в 10:03
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Экономика
Россияне стали гораздо больше интересоваться недвижимостью на Кипре
Со стороны россиян спрос вырос сразу на 40 процентов.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
Обновлено вчера в 18:54
Экономика
Всемирный банк выявил трудности с кредитами у 60% заемщиков в России
Социологи зафиксировали резкий рост лояльности россиян к жизни в кредит Выяснилось, что 9% заемщиков имеют просроченную задолженность, десятой части россиян пришлось реструктурировать или продлять кредит, или же им вовсе банки отказали.
Обновлено в 01:47
Авто
«АвтоВАЗ» ответил, почему не выпускает автомобили Lada на пропане
Обновлено вчера в 03:44
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Культура
СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца
Пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, пишет портал Artnet.
Обновлено в 01:48
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК других людей
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что на пакетиках с наркотиками, изъятых у Голунова, не нашли отпечатков журналиста.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Гаджеты
Samsung выпустила защищённый смартфон Xcover 4s
Обновлено вчера в 14:41
Шоу-бизнес
Яна Рудковская подорвала свою репутацию
Продюсер Яна Рудковская выложила в Instagram новый пост. Поклонники, как озверевшие, тут же накинулись на звезду.
Обновлено в 01:17
Игры
Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям»
В рамках своей пресс-конференции на выставке E3 2019 компания Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям», разработкой которого занимаются студии Crystal Dynamics (Tomb Raider) и Eidos Montreal (Deus Ex).
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Россия призвала Совбез ООН взять под контроль ситуацию в Косово
Россия призывает Совет Безопасности ООН взять под постоянный контроль ситуацию в Косово.
Обновлено в 02:26
Экономика
Число бедных в РФ уменьшилось на 400 тысяч человек
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек за 2018 год.
Обновлено 09 июня в 19:52
Общество
Алибасов может повторить судьбу Началовой, считает Разин
Российский музыкальный продюсер Андрей Разин высказал опасения относительно жизни его друга Бари Алибасова, который может повторить судьбу певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 15:20
Культура
В Кремле объявили лауреатов Государственной премии 2018 года
В Кремле объявлены лауреаты Государственной премии Российской Федерации 2018 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности.
Обновлено вчера в 07:18
Политика
Тюменскую область могут объединить с Курганской
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил объединить свой регион с Тюменской областью.
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия
В Петербурге раскрыли кражу украшений на миллион рублей
Полиция смогла оперативно отыскать подозреваемую – 48-летнюю женщину, которая вынесла из чужой квартиры ювелирных изделий на сумму примерно в миллион рублей.
Обновлено в 02:41
Космос
Ученые запустили в космос игрушечного Дмитрия Рогозина на «Жигулях»
Научные работники из Томска, являющиеся членами проекта ToSky, при испытании стратостата в качестве полезной нагрузки использовали фигурку генерального директора корпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, сидящего в отечественном автомобиле "ВАЗ-2107" красного цвета.
Обновлено в 01:57