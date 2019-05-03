Жоаозиньо может сменить «Динамо» на «Фенербахче»Евро-футбол.ру 02:32

Хавбек московского "Динамо" Жоаозиньо может продолжить карьеру в Турции, информирует Hurriyet. В услугах 30-летнего футболиста заинтересован стамбульский "Фенербахче".

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Жоаозиньо может сменить «Динамо» на «Фенербахче»

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