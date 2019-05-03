Футбол

Жоаозиньо может перейти из «Динамо» в «Фенербахче»Sport24.ru вчера в 23:13

Жоаозиньо с 2011 по 2018 год выступал за «Краснодар». Летом минувшего года на правах свободного агента перешел в «Динамо», подписав контракт на 1 год. В нынешнем сезоне бразилец провел 26 матчей за московский клуб в чемпионате России, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.
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