Футбол
Жлзе Моуринью: «Вижу себя в сборной, нежели в клубе»Спорт-Экспресс вчера в 23:25
Бывший главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что хочет возглавить сборную. Португальский специалист с декабря без работы.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:43, Вашингтон
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Bellingcat назвала имена виновных в крушении МН17 в Донбассе
Исследователи Bellingcat обнародовали имена 12 человек, якобы причастных к крушению Boeing 777 над территорией Донбасса.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери
Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Политика
Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Футбол
Денис Глушаков объяснил свой уход из «Спартака»
Денис Глушаков покинул «Спартак» «ради команды, а не ради себя». Об этом он объявил в свое видеообращении к болельщикам.
Обновлено в 07:21
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Энергетика
В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2»
Дания в согласовании маршрута строительства газопровода «Северного потока — 2» исходит из параметров экологии и безопасности, заявил начальник пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен.
Обновлено в 08:44
Футбол
Хуммельс вернулся в дортмундскую «Боруссию»
Обновлено в 09:06
Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено вчера в 14:57
Кино
Чурикова и Неелова снимутся в комедии о жизни пенсионеров
Инна Чурикова и Марина Неелова могут сыграть главные роли в фильме «Ни стыда, ни совести».
Обновлено в 08:20
Политика
Генпрокурор Украины пообещал арестовать украинца Харченко по делу MH17
Генпрокурор Юрий Луценко пообещал арестовать подозреваемого гражданина Украины Леонида Харченко.
Обновлено в 08:34
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина об уровне бедности в стране
В понедельник глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".
Обновлено в 06:54
Происшествия
В Ленсоветовском загорелся деревянный ангар
В городском управлении МЧС «Форпосту» уточнили, что возгорание произошло в деревянном ангаре на площади 100 квадратных метров.
Обновлено в 09:12
Политика
В Крыму заявили, что не нуждаются в поставках воды из Украины
Как рассказал гендиректор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, Днепр, который подтекает к Южной Каховке является мощнейшей канализацией Украины.
Обновлено в 09:13
Музыка
Дочь Алсу представила совместную песню с финалистом детского «Голоса»
Первый канал провел расследование, в ходе которого выяснилось, что в пользу Абрамовой с трехсот телефонных номеров было отправлено свыше восьми тысяч сообщений.
Обновлено в 08:33
Авто
Внедорожную Suzuki Ertiga Cross показали на первом рендере
Сегодня же в Сети появился первый рендер Suzuki Ertiga Cross, демонстрирующий дизайн будущей новинки.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову
В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Подмосковье обрушился мост через реку Лама
Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Создание ЗРПК «Панцирь-СМ» будет завершено к 2021 году
Создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» завершится в 2021 году.
Обновлено в 09:33
Политика
В ООН призвали Эр-Рияд признать вину в убийстве Хашукджи
Спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала власти Саудовской Аравии признать вину в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи и извиниться за совершённое.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьеве полицейский уволен
Капитан полиции, распространивший видеозапись катастрофы Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, уволен.
Обновлено в 06:49
Здоровье
Известный омский кардиолог Александр Шустов скончался в Петербурге
Кардиолог скоропостижно скончался в Санкт-Петербурге, куда три недели назад уехал для повышения квалификации, сообщает "НГС.Омск" со ссылкой на отдел кадров диспансера.
Обновлено в 09:27
Общество
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Обновлено 17 июня в 12:03
Авто
В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe
Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Больная раком Яковлева обратилась к поклонникам
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Помпео направил предупреждение Ирану
Власти США готовы к военному ответу Ирану, если в результате нападения со стороны Тегерана или подконтрольных сил погибнет хотя бы один американский военный.
Обновлено в 05:10