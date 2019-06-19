Футбол

Жлзе Моуринью: «Вижу себя в сборной, нежели в клубе»Спорт-Экспресс вчера в 23:25

Бывший главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что хочет возглавить сборную. Португальский специалист с декабря без работы.
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Жлзе Моуринью: «Вижу себя в сборной, нежели в клубе»

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