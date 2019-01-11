Происшествия
Живую женщину доставили в один из моргов Приамурья
Живую женщину доставили в один из моргов ПриамурьяИзвестия03:52
Данилов отметил, что женщину без сопроводительных документов направили в морг на машине ритуальной службы. Сотрудник морга обнаружил, что поступивший «труп» подает признаки жизни. После этого пострадавшая была доставлена в реанимацию, где в течение двух часов врачи пытались ее спасти.
Известия03:52
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