Происшествия

Живую женщину доставили в один из моргов Приамурья
Известия
03:52

Данилов отметил, что женщину без сопроводительных документов направили в морг на машине ритуальной службы. Сотрудник морга обнаружил, что поступивший «труп» подает признаки жизни. После этого пострадавшая была доставлена в реанимацию, где в течение двух часов врачи пытались ее спасти.
Известия03:52

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В Амурской области врачи не смогли спасти «ожившую» в морге пенсионерку

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