Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось на 0,5 процента с января по сентябрь 2018 года. Об этом стало известно из отчета Росстата. Отмечается, что по итогам девяти месяцев доходы ниже прожиточного минимума имеют 19,6 миллиона человек.

Живущих за чертой бедности россиян стало меньше

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