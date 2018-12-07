Экономика

Живущих за чертой бедности россиян стало меньше
Lenta.ru
вчера в 14:58

Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось на 0,5 процента с января по сентябрь 2018 года. Об этом стало известно из отчета Росстата. Отмечается, что по итогам девяти месяцев доходы ниже прожиточного минимума имеют 19,6 миллиона человек.
Lenta.ruвчера в 14:58

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Доля бедных в России снизилась до 19,6 млн человек

Московский Комсомолецвчера в 22:29

Росстат отметил снижение числа живущих за чертой бедности россиян

Телеканал 360°вчера в 19:22

В России снизилось число людей, живущих за чертой бедности

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Росстат назвал число россиян, живущих за чертой бедности

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Живущих за чертой бедности россиян стало меньше

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Число живущих за чертой бедности россиян снизилось в январе-сентябре на 700 тыс

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В странах мира по-разному определили «прожиточный минимум»

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Энергетика

Кудрин перечислил риски для российской экономики

Цены на нефть, санкции и уменьшение числа трудоспособных граждан являются, по мнению главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, главными рисками российской экономики в ближайшие годы.
Обновлено в 08:39
Экономика

Инфляция в России к концу 2018 года превысит официальный прогноз

Инфляция в России к концу 2018 года составит 3,9–4%, что превысит официальный прогноз Минэкономразвития.
Обновлено в 08:31
Экономика

Росрыболовство сообщило о падении цен на красную икру в два раза

Обновлено в 08:44
Экономика

Число иностранных рабочих в России в 2019 году снизят почти на 20%

В 2019 году число иностранцев, которых можно будет принять на работу в России, снизится почти на 20% по сравнению с предыдущем годом.
Обновлено в 07:50
Экономика

США продлили срок завершения сделок для четырех компаний Дерипаски

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США сообщило, что срок завершения сделок с российской компанией "Русал" и холдингами еН+, "Евросибэнерго" и "Группа ГАЗ" продлен для инвесторов до 21 января 2019 года.
Обновлено в 07:05
Экономика

Силуанов заявил, что налоговая нагрузка не изменится за шесть лет

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ближайшие шесть лет повышения налоговой нагрузки на бизнес не будет.
Обновлено в 08:24
Экономика

В Роструде назвали регионы с наиболее проблемными предприятиями

Руководитель Роструда Всеволод Вуколов назвал Удмуртию, Тверскую и Астраханскую области в числе регионов, где находятся самые проблемные предприятия по размеру задолженности по зарплате.
Обновлено в 08:14
Экономика

Reuters: Slack собирается выйти на IPO в 2019 году

Компания Slack готовится выйти на IPO в 2019 году, и наняла для этих целей банк Goldman Sachs, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:05
Энергетика

Госдеп раскритиковал решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Заместитель помощника госсекретаря США по энергетике Сандра Оудкирк заявила, что Вашингтон негативно относится к решению ОПЕК по сокращению добычи нефти.
Обновлено в 01:18
Энергетика

Минэнерго сообщило об интересе таиландских компаний к «Арктик СПГ – 2»

Компании из Таиланда рассматривают возможность участия в проекте «Арктик СПГ – 2», сообщило Министерство энергетики России по итогам заседания российско-таиландской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.
Обновлено в 06:51
Экономика

Товарооборот РФ и Китая в январе-ноябре вырос на 27,8%

Товарооборот между Россией и Китаем за январь-ноябрь текущего года вырос на 27,8% - до $97,23 млрд.
Обновлено в 04:26
Экономика

В «Единой России» призвали помогать небольшим компаниям

Для развития российского бизнеса необходимо обеспечить доступ к мировому рынку большому количеству маленьких и средних компаний, заявил сопредседатель внутрипартийной платформы "Единой России" по поддержке предпринимательской инициативы Евгений Демин.
Обновлено в 07:47
Экономика

В Сбербанке сообщили, сколько россияне потратили в «Черную пятницу»

Траты россиян в день акции "Черная пятница" по сравнению с 2017 годом увеличились на 7,5% и составили 135,5 млрд рублей.
Обновлено в 05:28
Экономика

Тонна золота в месяц. Почему взлетели акции золотодобытчика «Селигдар»

За последние пять дней привилегированные акции компании «Селигдар», которая добывает золото и олово, подорожали на 11%, а за последние три месяца — на 24%.
Обновлено вчера в 07:10
Экономика

Суд в Киеве снял арест с имущества «дочки» Проминвестбанка

«Удовлетворена жалоба ПАО «Проминвестбанк», отменено постановление частного исполнителя и снят арест с имущества банка», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 13:17
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