Общество

Саратовский депутат за время «диеты» похудел на 7,4 килограмма
Российская газета
03:59

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко провел контрольное взвешивание после своей попытки прожить, потратив на питание 3,5 тысячи рублей в месяц. Как рассказал корреспонденту "РГ" Бондаренко, за месяц он похудел с 94,5 до 87,1 килограмма.
Российская газета03:59
с чего всё началось

Живший на 3,5 тысяч рублей саратовский депутат завершил эксперимент

Депутат ранее рассказал, что за первые три недели эксперимента похудел на шесть килограммов. "Вчера был последний день (диеты)", — сказал РИА Новости Бондаренко, отметив, что утром в пятницу намерен взвеситься и узнать, насколько похудел по итогам эксперимента.
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