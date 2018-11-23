Общество

Живший на ₽3,5 тыс. депутат заявил об успешном окончании эксперимента
РБК
16:59

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко завершил эксперимент, согласно которому он в течение месяца решил питаться на 3,5 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС.
РБК16:59
с чего всё началось

Живший на 3,5 тыс. рублей саратовский депутат завершил эксперимент

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко завершил эксперимент, в рамках которого питался в течение месяца на 3,5 тысячи рублей после спора о "макарошках" с экс-министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой.
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