Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко завершил эксперимент, в рамках которого питался в течение месяца на 3,5 тысячи рублей после спора о "макарошках" с экс-министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой.

с чего всё началось

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко завершил эксперимент, согласно которому он в течение месяца решил питаться на 3,5 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС.

Живший на ₽3,5 тыс. депутат заявил об успешном окончании эксперимента

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