Общество
Живший на ₽3,5 тыс. депутат заявил об успешном окончании эксперимента
Живший на ₽3,5 тыс. депутат заявил об успешном окончании экспериментаРБКвчера в 16:59
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко завершил эксперимент, согласно которому он в течение месяца решил питаться на 3,5 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС.
РБКвчера в 16:59
с чего всё началось
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко завершил эксперимент, в рамках которого питался в течение месяца на 3,5 тысячи рублей после спора о "макарошках" с экс-министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой.РИА Новостивчера в 16:47
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Общество
Голикова назвала одно из основных условий роста рождаемости в России
Доступность жилья оказывает большое влияние на рождаемость, заявила в интервью "Российской газете" вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 00:56
Погода
Японский военный корабль потерял часть боезапаса в море
Японский сторожевой корабль «Тикума» потерял часть боезапаса у берегов острова Куме в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 00:53
Общество
Минкомсвязь предлагает штрафовать за утечку персональных данных
Минкомсвязь предлагает ввести административное наказание в отношении операторов и обработчиков персональных данных за утечку информации, а также за создание общедоступных баз, говорится в проекте федерального закона, размещенного на портале нормативных актов.
Обновлено в 00:42
Общество
Верховный суд разрешил изымать единственное жилье у россиян-банкротов
Коллегия ВС удовлетворила кассационную жалобу на акты нижестоящих судов, разрешивших должнику спасти свою пятикомнатную квартиру площадью 198 кв.м от реализации.
Обновлено в 00:59
Погода
В МЧС Москвы предупредили о снеге с дождём в ближайшие часы
Обновлено в 01:01
Транспорт
Минтранс РФ предложил приподнять пешеходные переходы
Министерство транспорта предложило приподнять пешеходные переходы над уровнем дорог для обеспечения безопасности пешеходов, сообщают «Известия».
Обновлено в 00:57
Общество
Суд взыскал с Церетели более 500 тыс. рублей за снос самостроя
Замоскворецкий суд вынес решение о взыскании со скульптора Зураба Церетели более 530 тыс. рублей в пользу префектуры Западного административного округа (ЗАО) Москвы.
Обновлено в 00:48
Общество
Трамп провёл День благодарения вместе с семьёй во Флориде
Президент США Дональд Трамп провёл вечер Дня благодарения с семьёй в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде .
Обновлено в 00:28
Общество
В школах России предлагают ввести должность психолога для учителей
«В связи с высокой психологической нагрузкой учителей и участившимися случаями агрессивного поведения учителей по отношению к школьникам прошу вас рассмотреть возможность внедрения федеральной программы «Психолог для учителя» и учреждения должности психолога для педагогического состава школ», — говорится в тексте документа.
Обновлено в 01:01
Общество
Москва в 2019 году потратит на разгон облаков 410 млн рублей
Обновлено в 00:49
Общество
Прилагательное «пенсионный» названо «Словом года-2018»
Прилагательное "пенсионный" и существительные "новичок" и "мундиаль" стали словами 2018 года.
Обновлено в 00:52
Общество
Пизанская башня выпрямилась на 4 сантиметра
Пизанская башня за минувшие 25 лет выпрямилась на четыре сантиметра, и угол ее наклона продолжает сокращаться, заявила РИА Новости представитель комплекса памятников на центральной пизанской площади Чудес Матильде Меуччи.
Обновлено в 00:37
Общество
У школьника отобрали телефон из-за заставки с аниме
Пользовательница Twitter с ником «Это еще ничего» рассказала, что у её сына в школе отобрали телефон.
Обновлено в 00:29
Общество
Власти Санкт-Петербурга разрешили установить памятник Виктору Цою
Власти Санкт-Петербурга выдали разрешение на установку памятника музыканту Виктору Цою на юго-западе города.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
В деле о хищении на даче Путина появились палаты Кремля и «Бочаров Ручей»
Следственный комитет считает, что руководитель "Атэкса" Андрей Каминов, офицеры ФСО Игорь Васильев и Дмитрий Улитин, владелец "БалтСтроя" Дмитрий Михальченко, гендиректор компании Дмитрий Сергеев и руководители компаний-субподрядчиков создали преступное сообщество и в 2014 – 2015 годах похитили 1,5 млрд руб. на строительстве Дома приемов в резиденции "Ново-Огарево".
Обновлено в 00:48