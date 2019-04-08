Общество
Кусто оценил шансы косаток из «китовой тюрьмы» вернуться на волюИзвестия 06 апреля в 10:58
Океанолог Жан-Мишель Кусто считает, что у косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье есть шансы вернуться в дикую природу. Он добавил, что пока рано говорить, будут ли выпущены животные, сообщает «РИА Новости» в субботу, 6 апреля.
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Мы выпустим всех животных в естественную среду. Цель наша — выпустить всех животных. Ученые из команды Кусто, российские ученые определят, когда и какие особи выпускать.
— Олег Кожемяко, российский политикДождь 02:40
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