Футбол
Живоглядов получил травму плеча в матче с ЦСКАSports.ru вчера в 13:41
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов получил травму в матче 3-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1, второй тайм). Уходя с поля, игрок гостей держался за плечо.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:21, Вашингтон
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
В Кузбассе целый день искали пропавшего в лесу трехлетнего мальчика
Были организованы поисковые работы: правоохранители и добровольцы прочесывали лес. В итоге, малыша удалось отыскать.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
Экс-сотрудник администрации президента РФ получил 4,5 года колонии
В результате бывший сотрудник администрации президента получил 4,5 года колонии общего режима, кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:43
Энергетика
Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина
Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
У побережья Камчатки произошло землетрясение
Обновлено вчера в 19:31
Политика
Дмитрий Медведев посетит в Севастополе парад в честь Дня ВМФ
28 июля Дмитрий Медведев посетит парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота России, а 29 июля проведет совещание о ходе реализации национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено 27 июля в 19:04
Шоу-бизнес
Мария Порошина поблагодарила Гошу Куценко за поддержку
В социальной сети Instagram Мария Порошина поблагодарила своего бывшего супруга Гошу Куценко за поддержку.
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия
В Индии семеро детей утонули при попытке помыться в канаве с водой
В деревне Дойла семь детей утонули в канаве с дождевой водой, пытаясь помыться.
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова рассказала об уровне разрыва между богатым и бедным населением в России, передает "Российская газета".
Обновлено вчера в 02:10
Автоспорт
Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso
Обновлено вчера в 12:13
Автоспорт
Гонщиков Alfa Romeo могут оштрафовать
Стюарды Гран При Германии обратили внимание на то, что команда Alfa Romeo нарушила правила: перед стартом инженеры инструктировали гонщиков, сообщая им техническую информацию, а это запрещено.
Обновлено вчера в 12:16
Футбол
Трансфер защитника «Бетиса» Фирпо в «Барселону» находится под угрозой срыва
Трансфер защитника «Бетиса» Хуниора Фирпо в «Барселону» находится под угрозой срыва, сообщает Diario Sport.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе на фестивале в Калифорнии
В штате Калифорния на фестивале Gilroy Garlic произошла стрельба, сообщает BNO News со ссылкой на местных чиновников и очевидцев.
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Экономика
Фармритейлеры теряют покупателей
Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
Обновлено вчера в 12:29
Авто
Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году
Обновлено вчера в 04:46
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня.
Обновлено вчера в 10:29
Технологии
В «Цифровой экономике» нельзя забывать про «железо»
Общество до конца не представляет масштабов преобразований, которые предполагаются программой "Цифровая экономика".
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
У больницы, где находится Алексей Навальный, продолжаются задержания
Навального перевезли в больницу из спецприемника.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Футбол
Бартомеу рассказал, что будет с «Барселоной» после ухода Месси
Обновлено вчера в 13:40
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Здоровье
В Индии родился ребенок-русалка
По словам врачей, роды проходили нормально, однако, когда ребенок появился на свет, медики были шокированы: малыш родился со сросшимися ногами и был очень слаб.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжими
«В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей — не жители Москвы», — отметили в главке.
Обновлено вчера в 08:43
Армия и оружие
Еще один корабль британских ВМС прибыл в Персидский залив
Обновлено вчера в 19:31
Футбол
«Реал» не хочет продавать Хамеса в «Атлетико» из-за 3:7
Обновлено вчера в 17:53
Наука
В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям
Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.
Обновлено 26 июля в 11:21
Армия и оружие
В Петербурге начался Главный военно-морской парад
В акватории Невы и на Кронштадтском рейде начался Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ.
Обновлено вчера в 04:17
Транспорт
Вышедшие из берегов реки подтопили села и дороги в Бурятии
В Джидинском районе Бурятии из-за обильных осадков реки вышли из берегов, подтоплены дороги в ряде населенных пунктов, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.
Обновлено вчера в 22:56