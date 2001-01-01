Футбол

Живоглядов получил травму плеча в матче с ЦСКАSports.ru вчера в 13:41

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Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов получил травму в матче 3-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1, второй тайм). Уходя с поля, игрок гостей держался за плечо.
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Живоглядов получил травму плеча в матче с ЦСКА

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