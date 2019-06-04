Футбол
Живоглядов перешел в «Локомотив»Sports.ru 09:10
Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов продолжит карьеру в «Локомотиве». Он подписал с «Локо» четырехлетний контракт.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
Происшествия
МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова
Решение МВД объясняется недоказанностью участия Голунова в преступлении, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Владимира Колокольцева.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Политика
Украинцы снова просят Зеленского «немедленно» вернуть воду в Крым
Новая петиция была опубликована на сайте официального интернет-представительства президента Украины На Украине требуют "немедленно и без всяких условий" вернуть воду в Крым.
Обновлено в 11:06
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.
Обновлено в 13:24
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
Обновлено в 09:16
Финансы
Акции Сбербанка подешевели на 5%
Вслед за бумагами Сбербанка снижается и индекс Мосбиржи, накануне переписавший исторический максимум, – 2746,8 пункта (п.). К 11.00 мск вторника он потерял 0,48%, достигнув 2729,47 п. Доля обыкновенных акций Сбербанка в индексе – 15,04%, префы «весят» еще 1,28%.
Обновлено в 05:00
Кино
Юрий Стоянов рассказал о своем новом шоу на «России-1»
Новый юмористический проект телепроект Юрия Стоянова стартует на канале «Россия-1» этой осенью.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
РБК: следствие изучает версию «коммерческого заказа» дела Голунова
Следствие рассматривает версию «коммерческого заказа» дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 13:55
Авто
Nissan представит новое поколение Juke в этом году
Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.
Обновлено в 11:57
Авто
Эксперты назвали регионы, где лучше не покупать подержанные авто
Обновлено в 10:00
Политика
Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел.
Обновлено в 11:26
Экономика
Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России
Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Политика
Новый глава внешней разведки Украины награждён медалью ФСБ
Назначенный сегодня президентом Зеленским глава Службы внешней разведки Украины Владислав Бухарев имеет медаль «За боевое содружество» ФСБ РФ.
Обновлено в 12:15
Общество
Познер назвал дело Голунова победой гражданского общества
Освобождение журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова говорит о пробуждении гражданской активности.
Обновлено в 13:07
Политика
На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заявила о возможности освобождения всех арестованных и осужденных на Украине россиян.
Обновлено в 12:44
Политика
Инициатор марша в поддержку Ивана Голунова выступил против возможной отмены завтрашней акции
Не ходить на завтрашний марш ранее сегодня призвала гендиректор сайта Медуза Галина Тимченко.
Обновлено в 13:02
Космос
На Россию летит Тунгусский метеорит-2: 29 июня россияне увидят свой последний метеорный поток
Обновлено в 05:23
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Происшествия
Пожар на острове Кего в Архангельске ликвидирован
Пожар на острове Кего в Архангельске ликвидирован в 20:15 мск во вторник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Подмосковье разбился известный мотоблогер, руливший ногами
На трассе «Дон» в Подмосковье накануне вечером разбился известный мотоблогер Артем Болдырев, известный под ником Болт, пишет Baza.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Астрахани пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Аварийную посадку в аэропорту Астрахани совершил самолет с 89 пассажирами.
Обновлено в 08:21
Финансы
Силуанов объяснил причины роста доли золота в резервах России
Международные резервы России готовятся перешагнуть установленный ЦБ ориентир в полтриллиона долларов, при этом Банк России с 2014 года наращивает в них долю золота, в прошлом году он закупил рекордные 274 тонны, доведя запасы в своих хранилищах до 2112 тонн.
Обновлено в 13:31
Энергетика
«Транснефть» назвала сроки полного восстановления работы «Дружбы»
Работа нефтепровода «Дружба» будет полностью восстановлена в течение 2-3 месяцев, заявил в ходе телефонной конференции компании вице-президент «Транснефти» Рашид Шарипов.
Обновлено в 08:10
Игры
Opera выпустила браузер для геймеров
Opera представила браузер GX, созданный для геймеров.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес
L’One со скандалом ушел из Black Star
L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка
Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
Обновлено в 04:13