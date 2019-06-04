Живоглядов перешел в «Локомотив»Sports.ru 09:10

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов продолжит карьеру в «Локомотиве». Он подписал с «Локо» четырехлетний контракт.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Происшествия МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова Решение МВД объясняется недоказанностью участия Голунова в преступлении, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Владимира Колокольцева.

Шоу-бизнес Бари Алибасов вышел из искусственной комы Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.

Политика Украинцы снова просят Зеленского «немедленно» вернуть воду в Крым Новая петиция была опубликована на сайте официального интернет-представительства президента Украины На Украине требуют "немедленно и без всяких условий" вернуть воду в Крым.

Общество Николай Дроздов ушел из «В мире животных» Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.

Общество Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.

Политика Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.

Финансы Акции Сбербанка подешевели на 5% Вслед за бумагами Сбербанка снижается и индекс Мосбиржи, накануне переписавший исторический максимум, – 2746,8 пункта (п.). К 11.00 мск вторника он потерял 0,48%, достигнув 2729,47 п. Доля обыкновенных акций Сбербанка в индексе – 15,04%, префы «весят» еще 1,28%.

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Авто Nissan представит новое поколение Juke в этом году Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.

Политика Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел.

Экономика Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.

Политика Новый глава внешней разведки Украины награждён медалью ФСБ Назначенный сегодня президентом Зеленским глава Службы внешней разведки Украины Владислав Бухарев имеет медаль «За боевое содружество» ФСБ РФ.

Общество Познер назвал дело Голунова победой гражданского общества Освобождение журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова говорит о пробуждении гражданской активности.

Политика На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заявила о возможности освобождения всех арестованных и осужденных на Украине россиян.

Политика Инициатор марша в поддержку Ивана Голунова выступил против возможной отмены завтрашней акции Не ходить на завтрашний марш ранее сегодня призвала гендиректор сайта Медуза Галина Тимченко.

Происшествия Пожар на острове Кего в Архангельске ликвидирован Пожар на острове Кего в Архангельске ликвидирован в 20:15 мск во вторник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

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Происшествия В Астрахани пассажирский самолет совершил аварийную посадку Аварийную посадку в аэропорту Астрахани совершил самолет с 89 пассажирами.

Финансы Силуанов объяснил причины роста доли золота в резервах России Международные резервы России готовятся перешагнуть установленный ЦБ ориентир в полтриллиона долларов, при этом Банк России с 2014 года наращивает в них долю золота, в прошлом году он закупил рекордные 274 тонны, доведя запасы в своих хранилищах до 2112 тонн.

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Игры Opera выпустила браузер для геймеров Opera представила браузер GX, созданный для геймеров.