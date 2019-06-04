Футбол

Живоглядов перешел в «Локомотив»Sports.ru 09:10

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов продолжит карьеру в «Локомотиве». Он подписал с «Локо» четырехлетний контракт.
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«Локомотив» объявил о переходе футболиста Живоглядова из «Уфы»

РИА Новости09:21

Живоглядов вернулся в «Локомотив»

Спорт-Экспресс09:06

Первый трансфер «Локо» этим летом. Семин купил защитника, которого раскрыл Семак

Sport24.ru09:45

Трансферы РПЛ, Дмитрий Живоглядов – первый новичок «Локомотива» летом-2019

Чемпионат12:00

Живоглядов перешел в «Локомотив». В детстве он подавал мячи и ходил на Лигу чемпионов, а теперь сыграет в турнире

Спорт день за днем10:24

«Локомотив» официально подписал Живоглядова

Sport.ru09:58

Живоглядов перешел в «Локомотив»

Sports.ru09:10
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
Происшествия

МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова

Решение МВД объясняется недоказанностью участия Голунова в преступлении, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Владимира Колокольцева.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Политика

Украинцы снова просят Зеленского «немедленно» вернуть воду в Крым

Новая петиция была опубликована на сайте официального интернет-представительства президента Украины На Украине требуют "немедленно и без всяких условий" вернуть воду в Крым.
Обновлено в 11:06
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Общество

Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.
Обновлено в 13:24
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
Обновлено в 09:16
Финансы

Акции Сбербанка подешевели на 5%

Вслед за бумагами Сбербанка снижается и индекс Мосбиржи, накануне переписавший исторический максимум, – 2746,8 пункта (п.). К 11.00 мск вторника он потерял 0,48%, достигнув 2729,47 п. Доля обыкновенных акций Сбербанка в индексе – 15,04%, префы «весят» еще 1,28%.
Обновлено в 05:00
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Кино

Юрий Стоянов рассказал о своем новом шоу на «России-1»

Новый юмористический проект телепроект Юрия Стоянова стартует на канале «Россия-1» этой осенью.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев

Обновлено вчера в 14:27
Происшествия

РБК: следствие изучает версию «коммерческого заказа» дела Голунова

Следствие рассматривает версию «коммерческого заказа» дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 13:55
Авто

Nissan представит новое поколение Juke в этом году

Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.
Обновлено в 11:57
Авто

Эксперты назвали регионы, где лучше не покупать подержанные авто

Обновлено в 10:00
Политика

Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел.
Обновлено в 11:26
Экономика

Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России

Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Политика

Новый глава внешней разведки Украины награждён медалью ФСБ

Назначенный сегодня президентом Зеленским глава Службы внешней разведки Украины Владислав Бухарев имеет медаль «За боевое содружество» ФСБ РФ.
Обновлено в 12:15
Общество

Познер назвал дело Голунова победой гражданского общества

Освобождение журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова говорит о пробуждении гражданской активности.
Обновлено в 13:07
Политика

На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заявила о возможности освобождения всех арестованных и осужденных на Украине россиян.
Обновлено в 12:44
Политика

Инициатор марша в поддержку Ивана Голунова выступил против возможной отмены завтрашней акции

Не ходить на завтрашний марш ранее сегодня призвала гендиректор сайта Медуза Галина Тимченко.
Обновлено в 13:02
Космос

На Россию летит Тунгусский метеорит-2: 29 июня россияне увидят свой последний метеорный поток

Обновлено в 05:23
Авто

АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка

Обновлено в 07:45
Происшествия

Пожар на острове Кего в Архангельске ликвидирован

Пожар на острове Кего в Архангельске ликвидирован в 20:15 мск во вторник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Обновлено в 13:44
Происшествия

В Подмосковье разбился известный мотоблогер, руливший ногами

На трассе «Дон» в Подмосковье накануне вечером разбился известный мотоблогер Артем Болдырев, известный под ником Болт, пишет Baza.
Обновлено в 07:31
Происшествия

В Астрахани пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Аварийную посадку в аэропорту Астрахани совершил самолет с 89 пассажирами.
Обновлено в 08:21
Финансы

Силуанов объяснил причины роста доли золота в резервах России

Международные резервы России готовятся перешагнуть установленный ЦБ ориентир в полтриллиона долларов, при этом Банк России с 2014 года наращивает в них долю золота, в прошлом году он закупил рекордные 274 тонны, доведя запасы в своих хранилищах до 2112 тонн.
Обновлено в 13:31
Энергетика

«Транснефть» назвала сроки полного восстановления работы «Дружбы»

Работа нефтепровода «Дружба» будет полностью восстановлена в течение 2-3 месяцев, заявил в ходе телефонной конференции компании вице-президент «Транснефти» Рашид Шарипов.
Обновлено в 08:10
Игры

Opera выпустила браузер для геймеров

Opera представила браузер GX, созданный для геймеров.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес

L’One со скандалом ушел из Black Star

L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка

Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Турецких пилотов отстранили от полетов на F-35

Обновлено в 04:13
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Российский футболист, защитник клуба Локомотив.
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