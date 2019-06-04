Футбол
Живоглядов перешел в «Локомотив»Sports.ru 09:10
Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов продолжит карьеру в «Локомотиве». Он подписал с «Локо» четырехлетний контракт.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить
Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).
Обновлено в 13:15
Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено в 15:29
Экономика
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате
Сбербанк запустил новый сервис переводов денежных средств, с помощью которого можно получить наличные в банкоматах или офисах организации.
Обновлено в 05:26
Футбол
Черчесов пригласил россиян на матч сборной против Кипра
Обновлено в 11:49
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать продукты
Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания.
Обновлено в 04:49
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
Журналист Голунов покинул здание ГСУ МВД
Журналист Иван Голунов покинул здание ГСУ МВД в Москве после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ.
Обновлено в 13:57
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Политика
Украинцы просят Зеленского вернуть Крыму пресную воду
Петиция, в которой обозначено требование как можно скорее возобновить подачу пресной воды в Крым, была опубликована на сайте официального интернет-представительства президента Украины.
Обновлено в 14:25
Транспорт
На Белорусском направлении возобновили движение поездов после сбоя
Движение пригородных поездов на участке Голицыно — Звенигород (Белорусское направление Московской железной дороги) возобновлено, сообщается на сайте РЖД.
Обновлено в 15:05
Авто
Nissan представит новое поколение Juke в этом году
Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Экстрасенс Елена Голунова рассказала о свадебном путешествии
Елена Голунова, финалистка шоу «Битва экстрасенсов» и мать телеведущего Влада Кадони, на своей официальной странице в социальных сетях поделилась подробностями о своем свадебном путешествии.
Обновлено в 15:11
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Обновлено в 04:58
Происшествия
Пожар в ангаре с пластиковыми трубами в Петербурге локализован
Пожарные локализовали во вторник крупное возгорание в ангаре, расположенном в промышленной зоне Колпинского района Санкт-Петербурга.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Во французской тюрьме заключенные захватили заложников
В тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн заключенные захватили заложников.
Обновлено в 15:06
Происшествия
Хабаровские браконьеры попались на фиолетового плюшевого медведя
Охранники заповедника в Хабаровском крае поймали браконьеров с помощью отвлекающего маневра – фиолетового игрушечного медведя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:07
Происшествия
Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили
На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева назвала глупостью голодовку ради похудения
Лариса Гузеева назвала глупостью свою жесткую голодовку ради быстрого похудения.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Экс-глава Волгоградского СК Музраев арестован по обвинению в теракте
Бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев арестован на два месяца решением Лефортовского суда Москвы 11 июня.
Обновлено в 14:40
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека
В результате аварии от полученных травм на месте скончались четыре человека – один из Ford Focus, трое – из Mercedes.
Обновлено в 15:31
Общество
Минкомсвязь предлагает штрафовать за использование в России иностранных спутниковых сетей
Минкомсвязь предложила внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью, регламентирующую штраф за использование на территории России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Российский мотоблогер Болт насмерть разбился в Подмосковье
Известный мотоблогер Артем Болдырев погиб в ДТП на 68-м километре трассы М4 "Дон" на 34-м году жизни.
Обновлено вчера в 18:13