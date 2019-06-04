Живоглядов перешел в «Локомотив»Sports.ru 09:10

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов продолжит карьеру в «Локомотиве». Он подписал с «Локо» четырехлетний контракт.

Спорт день за днем

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Происшествия МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.

Экономика Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.

Экономика Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате Сбербанк запустил новый сервис переводов денежных средств, с помощью которого можно получить наличные в банкоматах или офисах организации.

Общество Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать продукты Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания.

Музыка Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ» Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».

Происшествия Журналист Голунов покинул здание ГСУ МВД Журналист Иван Голунов покинул здание ГСУ МВД в Москве после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ.

Футбол Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.

Политика Украинцы просят Зеленского вернуть Крыму пресную воду Петиция, в которой обозначено требование как можно скорее возобновить подачу пресной воды в Крым, была опубликована на сайте официального интернет-представительства президента Украины.

Транспорт На Белорусском направлении возобновили движение поездов после сбоя Движение пригородных поездов на участке Голицыно — Звенигород (Белорусское направление Московской железной дороги) возобновлено, сообщается на сайте РЖД.

Авто Nissan представит новое поколение Juke в этом году Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.

Шоу-бизнес Экстрасенс Елена Голунова рассказала о свадебном путешествии Елена Голунова, финалистка шоу «Битва экстрасенсов» и мать телеведущего Влада Кадони, на своей официальной странице в социальных сетях поделилась подробностями о своем свадебном путешествии.

Происшествия Пожар в ангаре с пластиковыми трубами в Петербурге локализован Пожарные локализовали во вторник крупное возгорание в ангаре, расположенном в промышленной зоне Колпинского района Санкт-Петербурга.

Происшествия Во французской тюрьме заключенные захватили заложников В тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн заключенные захватили заложников.

Происшествия Хабаровские браконьеры попались на фиолетового плюшевого медведя Охранники заповедника в Хабаровском крае поймали браконьеров с помощью отвлекающего маневра – фиолетового игрушечного медведя, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева назвала глупостью голодовку ради похудения Лариса Гузеева назвала глупостью свою жесткую голодовку ради быстрого похудения.

Происшествия Экс-глава Волгоградского СК Музраев арестован по обвинению в теракте Бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев арестован на два месяца решением Лефортовского суда Москвы 11 июня.

Гаджеты Huawei хочет заменить Android российской ОС Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.

Происшествия В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека В результате аварии от полученных травм на месте скончались четыре человека – один из Ford Focus, трое – из Mercedes.

Общество Минкомсвязь предлагает штрафовать за использование в России иностранных спутниковых сетей Минкомсвязь предложила внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью, регламентирующую штраф за использование на территории России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств.