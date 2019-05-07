ЖКХ

Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУОka.fm 04:44

Коммунальщиков не смутило, что в некоторых подъездах нет ни газа, ни воды, а лифты не работают. Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг. Более того, многим начислили пени за неоплату предыдущих месяцев.
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Жителям дома в Магнитогорске, где рухнул подъезд, начислили штрафы за долги по ЖКХ

Фонтанка.Ру06:14

Жителей разрушенного взрывом дома в Магнитогорске штрафуют за долги по коммуналке

Эхо Москвы04:31

Жителям разрушенного взрывом дома в Магнитогорске начислили штрафы за долги по ЖКХ

Новая газета02:33

Жителей разрушенного взрывом дома в Магнитогорске штрафуют за долги по коммуналке

URA.Ruвчера в 17:13

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Lenta.ruвчера в 14:55

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News.ruвчера в 10:18

Жителям взорвавшегося в Магнитогорске дома начислили пени за услуги ЖКХ

Ридусвчера в 09:33
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