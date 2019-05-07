ЖКХ
Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУОka.fm 04:44
Коммунальщиков не смутило, что в некоторых подъездах нет ни газа, ни воды, а лифты не работают. Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг. Более того, многим начислили пени за неоплату предыдущих месяцев.
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