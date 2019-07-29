Общество
Власти Приамурья посоветовали жителям подтопленного села бросить куритьИзвестия 10:38
Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал не допускать «перегибов», комментируя просьбу отказавшихся от эвакуации жителей села Угловое привезти в затопленные районы сигареты. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает «РИА Новости».
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Сигареты?.. Это кому там? Ну, что так на сопке не сидеть, когда тебе всё подвозят? Еще алкоголь бы подвозили, разжег костер и отдыхай. Товарищи, давайте мы таких перегибов тоже допускать не будем.
— Василий Орлов, российский политикФедералПресс 11:26
с чего всё началось
Жители села Угловое Мазановского района Амурской области, которые отказались эвакуироваться из-за паводка и пережидают большую воду на сопке, попросили для себя сладости и сигареты, губернатор призвал "не допускать перегибов" и в первую очередь обеспечивать людей самым необходимым.РИА Новости08:32
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