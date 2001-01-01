Общество
Жителям Тувы на погашение кредитов нужно 124 зарплатыSibnet Новости 03:35
Жителям Тувы из-за низких зарплат придётся дольше всех расплачиваться за кредиты, на погашение средней суммы кредита в 251 тысячу рублей им понадобится 124 зарплаты.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:49, Вашингтон
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