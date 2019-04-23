Экономика
Вмешательство полпреда Меняйло спасло Хакасию от отключений энергииРИА Новости 06:13
Энергетики не будут ограничивать подачу электроэнергии из-за долгов коммунальных предприятий Хакасии, запланированные на вторник, благодаря вмешательству полпреда в СФО Сергея Меняйло, сообщает пресс-служба "МРСК Сибири" (входит в группу компаний "Россети").
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Меняйло выступил против отключения объектов ЖКХ Хакасии от электричества из-за долгов
Rambler News Service04:00
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