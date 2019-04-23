Экономика
Жителям Хакасии пригрозили ограничением подачи электроэнергииLenta.ru 04:49
Энергетики пригрозили ограничением подачи электричества на коммунальные предприятия Хакасии из-за накопившейся задолженности. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщает сайт ПАО «МРСК Сибири».
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В регионе сохраняются низкие температуры, есть риск размораживания систем отопления в жилых домах и соцучреждениях, поэтому обратился в „Россети“ под мою ответственность не производить отключения электроэнергии коммунальным предприятиям-должникам.
— Сергей Меняйло, российский политикURA.Ru 06:01
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Под напряжением: в «энерговойне» за Хакасию вступился полпред президента
Республиканская Телевизионная Сеть07:29
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