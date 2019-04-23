Экономика
Энергообеспечение Хакасии пришлось обеспечивать полпреду президентаREGNUM 07:28
Совокупная задолженность предприятий ЖКХ Хакасии перед энергетиками за несколько последних лет достигла 459,7 млн рублей. «МРСК Сибири», обеспечивающая энергообеспечение региона, предлагала главе республики Валентину Коновалову различные варианты урегулирования вопроса с долгами.
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Под напряжением: в «энерговойне» за Хакасию вступился полпред президента
Республиканская Телевизионная Сеть07:29
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Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
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Спорт
Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры
Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
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Политика
Волкер поддержал намерение Зеленского вести диалог с Путиным
Спецпредставитель госдепартамента США на Украине Курт Волкер заявил о поддержке намерения победившего во втором туре выборов президента Украины Владимира Зеленского вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
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Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против него
Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
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Армия и оружие
Разведка ЛНР зафиксировала колонну техники ВСУ — Филипоненко
По информации разведки, ВСУ перебросили две единицы БТР-80, четыре БМП-1 и три автомобиля Урал в район населённого пункта Мироновский, который находится в зоне ответственности 30-й механизированной бригады ВСУ.
Обновлено вчера в 08:02
Политика
ФБР рассекретило досье о «бегстве» Гитлера в Аргентину
Обновлено в 04:52
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Общество
В РЖД представили новый купейный вагон
Обновлено в 06:55
Общество
ГИБДД выступила против разделения водителей на любителей и профи
Напомним, на прошлой неделе Минтранс озвучил инициативу по разделению водителей на профессионалов (водители автобусов, таксисты) и любителей (людей, профессионально не связанных с управлением транспортом), суть предложения - облегчить получение прав для людей, пользующихся машиной исключительно в личных, а вместе с этим и поднять квалификацию профессионалов.
Обновлено в 08:03
Политика
Кремль подтвердил встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына 25 апреля
Помощник президента добавил, что Кремль долгое время не информировал журналистов о ходе подготовки переговоров российского и северокорейского лидеров из-за достигнутой договоренности между странами о том, чтобы не передавать в СМИ информацию о готовящемся визите.
Обновлено в 09:08
Недвижимость
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Общество
Роскачество не нашло на прилавках качественных яиц к Пасхе
Качество столовых куриных яиц на российском рынке не соответствует критериям высококачественной продукции.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Студент требует с Apple $1 млрд за ошибку системы распознавания лиц
Bloomberg пишет, что 18-летнего Усмана Баха задержали по подозрению в кражах из магазина Apple. Его опознала система распознавания лиц.
Обновлено в 07:23
Происшествия
На могиле Евгения Осина поставят видеонаблюдение
Продюсер Осина Андрей Разин заявил, что они с экс-супругой певца подозревают конкретных лиц в поджоге могилы.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух маленьких истощённых детей
Двоих маленьких истощённых детей — двух и четырёх лет — нашли в одной из квартир Липецка.
Обновлено в 06:43
Авто
В России Peugeot и Citroen отзывают более 10 тысяч автомобилей
Обновлено в 08:13
Финансы
Рост ставок по вкладам вдвое сократил приток денег в инвестфонды
Средняя же доходность открытых ПИФов, почти все активы которых приходятся на розничных инвесторов, напротив, за год упала с 9,4 до 7,3%. При инфляции 4,3% за 2018 год паевые инвестфонды становятся не намного более доходными, чем банковские вклады.
Обновлено в 08:02
Транспорт
Скоростной режим на улицах старой Москвы предложили снизить
Обновлено в 09:03
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете
Обновлено в 08:43
Политика
Sky: Трамп в июне совершит государственный визит в Великобританию
Президент США Дональд Трамп намерен совершить в июне государственный визит в Великобританию.
Обновлено вчера в 19:25
Гаджеты
Xiaomi выпустила сверхдешевые 4К-телевизоры по цене смартфона
Обновлено в 06:47
Экономика
Twitter в шестой раз подряд получил прибыль по итогам квартала
Сервис микроблогов Twitter опубликовал финансовую отчетность. Из документа следует, что компания завершила с прибылью шестой квартал подряд.
Обновлено в 08:52
Политика
Гройсман назвал условие для сотрудничества с Зеленским
Обновлено в 07:04
Происшествия
Психолог: Кокорин во время драки был в состоянии аффекта
Обновлено в 08:37
Политика
Медведев подписал постановление о тарифах на обращение с ТКО
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление, которое позволит пересматривать тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе снижать их.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
В Циндао завершился военно-морской парад по случаю 70-летия ВМС Китая
В порту Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая завершился торжественный морской парад по случаю 70-й годовщины со дня основания ВМС НОАК, сообщает 23 апреля газета China Daily.
Обновлено в 03:59