Экономика
Жителям Хакасии пригрозили ограничением подачи электроэнергииLenta.ru 04:49
Энергетики пригрозили ограничением подачи электричества на коммунальные предприятия Хакасии из-за накопившейся задолженности. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщает сайт ПАО «МРСК Сибири».
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Под напряжением: в «энерговойне» за Хакасию вступился полпред президента
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