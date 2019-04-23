Экономика

Жителям Хакасии пригрозили ограничением подачи электроэнергииLenta.ru 04:49

Энергетики пригрозили ограничением подачи электричества на коммунальные предприятия Хакасии из-за накопившейся задолженности. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщает сайт ПАО «МРСК Сибири».
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ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Федеральное бюро расследований рассекретило документы о проверке версии о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.
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Происшествия

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Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге 17-летнюю школьницу, подозреваемую в нападении с ножом на подростка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Лимузин Ким Чен Ына во Владивостоке попал на видео

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Полная зарядка в большинстве случаев приводит к уменьшению срока службы аккумулятора.
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В мае и начале июня из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичном регионе могут пройти ураганы и штормовые ветра, передает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.
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Количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом снизилось с 2007 года более чем в два раза, с 4,5 до 1,6 тыс. в год, сообщил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на Всероссийской неделе охраны труда.
Обновлено в 03:27
Политика

Кандидат на пост главы ЕК хочет заблокировать «Северный поток — 2»

Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".
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По делу, возбужденному против отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, в Карачаево-Черкесии задержаны сотрудниками ФСБ четыре человека.
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Политика

Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму

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Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
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Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку

Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
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