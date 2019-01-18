Общество
Жителям Чечни списали долги за газ в размере 9 млрд рублейПолитическая Экспертиза 17 января в 19:31
Заводской районный суд Чечни дал распоряжение местному отделению компании аннулировать задолженности местных жителей. По предоставленной информации, долг по счетам за газ составляет приблизительно девять миллиардов рублей. Об этом сообщают сотрудники чеченской прокуратуры.
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Это справедливое решение, основанное на объективных данных и сложившихся реалиях.
— Альви Каримов, российский журналистВести.Ru 18 января в 01:13
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