Жителям Чечни списали долги за газ на девять миллиардов рублейРИА Новости 17 января в 17:56

Это справедливое решение, основанное на объективных данных и сложившихся реалиях.

Поводом стало отключение газа в доме, где жила многодетная семья, у которой не было средств, чтобы погасить долги. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чиновники приняли неприемлемое решение, вместо того чтобы вникнуть в проблему.

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