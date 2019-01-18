Общество
Жителям Чечни списали долги за газ на девять миллиардов рублейРИА Новости 17 января в 17:56
Поводом стало отключение газа в доме, где жила многодетная семья, у которой не было средств, чтобы погасить долги. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чиновники приняли неприемлемое решение, вместо того чтобы вникнуть в проблему.
Читать в источнике
Оценить2877
Это справедливое решение, основанное на объективных данных и сложившихся реалиях.
— Альви Каримов, российский журналистВести.Ru 18 января в 01:13
Подробнее о событии
Показать все источники
«Получается, что все платят, а вот на Северном Кавказе создались особые условия!»
БИЗНЕС Onlineвчера в 08:00
Правительство Чечни намерено реализовать механизм по списанию 9 млрд рублей за газ после решения суда
Чеченская Республика Сегодня18 января в 12:04
Вопрос списания просроченной задолженности населения за потреблённый газ обсудили в Правительстве Чечни
ИА Грозный-Информвчера в 03:32
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 00:55, Ашберн
Общество
МИД предупредил россиян об отмене более тысячи авиарейсов в США
Ситуационно-кризисный центр МИД предупредил граждан России об отмене более тысячи авиарейсов в США.
Обновлено вчера в 19:00
Общество
В Госдуме предложили списать невозвратные долги по ЖКХ по всей России
Член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный призвал по примеру Чечни списать со всех россиян невозвратные долги за коммунальные услуги.
Обновлено вчера в 06:32
Общество
Умер «самый симпатичный пес в мире» по кличке Бу
Обновлено вчера в 12:14
Общество
В Москве почти 270 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях
Около 270 тысяч граждан в Москве приняли участие в крещенских купаниях в ночь на субботу, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
Обновлено вчера в 04:56
Общество
В Москве объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за ветра
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Камчатский медведь Жрун отказался залечь в зимнюю спячку
Обновлено вчера в 21:10
Общество
Поставившее мировой рекорд по лайкам яйцо треснуло
Обновлено вчера в 08:24
Транспорт
В Москве обустроят 32 км выделенных полос в 2019 году
Обустройство более 32 км выделенных полос запланировано в 2019 году властями Москвы.
Обновлено вчера в 21:46
Общество
В Эстонии пройдет первый марш женщин
В Таллине в субботу пройдет первый марш женщин Эстонии.
Обновлено 18 января в 18:41
Общество
В Амстердаме открыли сезон тюльпанов
Тюльпановый сезон официально открыт в Нидерландах: торжественная церемония, в ходе которой более 200 тыс. цветов были розданы всем желающим, прошла в субботу на центральной площади Дам в Амстердаме.
Обновлено вчера в 15:14
Общество
В Саудовской Аравии женщинам разрешили самим выбирать способ родов
Обновлено вчера в 03:48
Общество
Недвижимость на 5 млн кв. м построят в «Большом Сити» в Москве
На территории проекта "Большой Сити" построят 5 млн кв. м недвижимости.
Обновлено вчера в 09:35
Общество
В Париже журналисты организовали митинг в защиту работников СМИ
Напомним, в субботу в Париже проходит десятая по счету протестная акция "желтых жилетов".
Обновлено вчера в 08:47
Здоровье
Пищевая зависимость: какие продукты вызывают привыкание
Привыкание связано с тем, что определенные продукты с высоким содержанием сахара, соли или жира (или всего вместе) вызывают выброс дофамина в мозг.
Обновлено вчера в 07:34
Путешествия
В Грузии открыли самую длинную в стране канатную дорогу
Как сообщалось, с 15 января движение на участке Гудаури - Коби автомагистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс (Военно-Грузинская дорога), связывающей Грузию с РФ, из-за снегопада и лавинной опасности в очередной раз закрыто для всех видов автотранспорта.
Обновлено вчера в 08:38