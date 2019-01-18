Общество

Жителям Чечни списали долги за газ на девять миллиардов рублейРИА Новости 17 января в 17:56

Поводом стало отключение газа в доме, где жила многодетная семья, у которой не было средств, чтобы погасить долги. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чиновники приняли неприемлемое решение, вместо того чтобы вникнуть в проблему.
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Альви Каримов
Это справедливое решение, основанное на объективных данных и сложившихся реалиях.
— Альви Каримов, российский журналистВести.Ru 18 января в 01:13

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