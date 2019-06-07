Жителя Вологодской области оштрафовали за пост о «сказочном Путине»Полит.ру 05:44

В апреле за пост про «сказочного Путина» во «ВКонтакте» оштрафовали на 20 тысяч рублей жителя Новгородской области Юрия Картыжева. Это было первое известной решение по статье о неуважении к власти. Президент Владимир Путин подписал закон о наказании за «явное неуважение к государству» в марте.

с чего всё началось

В Вологодской области суд оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Юрия Щадрина по статье о неуважении к власти.

Жителя Вологодской области оштрафовали за пост о «сказочном Путине»

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