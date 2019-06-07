Общество
Жителя Вологодской области оштрафовали за пост о «сказочном Путине»Полит.ру 05:44
В Вологодской области суд оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Юрия Щадрина по статье о неуважении к власти.
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с чего всё началось
Жителя Вологодской области оштрафовали на 30 тыcяч рублей за статус «ВКонтакте» про «сказочного Путина»
В апреле за пост про «сказочного Путина» во «ВКонтакте» оштрафовали на 20 тысяч рублей жителя Новгородской области Юрия Картыжева. Это было первое известной решение по статье о неуважении к власти. Президент Владимир Путин подписал закон о наказании за «явное неуважение к государству» в марте.Медиазона03:03
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Жителя Вологодской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление власти в соцсети
Интерфакс - Россия03:24
Жителю Верховажья назначили штраф в размере 30 тысяч рублей за оскорбление Путина
Onlinevologda.ru04:41
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