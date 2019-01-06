Осенью 2017 года заядлый горнолыжник Алексей Жаворонков решил приобрести солнцезащитные очки со встроенной камерой, чтобы снимать свои заезды по трассам.

с чего всё началось

Штраф в 15 тыс. рублей назначен жителю Новокузнецка, признанному виновным в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Устройство со встроенной камерой мужчина купил на AliExpress, сообщает портал City-N.

Жителя Новокузнецка оштрафовали за покупку на AliExpress

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