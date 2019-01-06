Происшествия

Жителя Новокузнецка оштрафовали за покупку на AliExpress
REGNUM
18:40

Штраф в 15 тыс. рублей назначен жителю Новокузнецка, признанному виновным в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Устройство со встроенной камерой мужчина купил на AliExpress, сообщает портал City-N.
REGNUM18:40
с чего всё началось

Новокузнечанин сделал заказ на АлиЭкспрессе и был осуждён по уголовной статье

Осенью 2017 года заядлый горнолыжник Алексей Жаворонков решил приобрести солнцезащитные очки со встроенной камерой, чтобы снимать свои заезды по трассам.
Город новостейвчера в 22:25

Подробнее о событии

Россиянин сделал заказ на AliExpress и поплатился

Lenta.ru09:55

Тёмная сторона AliExpress

News.ru10:30

Житель Новокузнецка заплатит штраф за покупку солнцезащитных очков. Поснимать собственные лыжные заезды ему не дал суд

Фонтанка.Ру05:53

Новокузнечанина судили из-за заказа с AliExpress

Московский комсомолец Кузбасс01:58

Кузбассовец купил очки и попал на скамью подсудимых

Комсомольская правда - Кемерово01:41

Новокузнечанин сделал заказ на AliExpress и попал под суд

Сибдепо00:04

Новокузнечанин сделал заказ на АлиЭкспрессе и был осуждён по уголовной статье

Город новостейвчера в 22:25
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 21:24, Ашберн
Происшествия

В результате землетрясения в Иране пострадали более 30 человек

Обновлено в 12:04
Происшествия

Группа лыжников заблудилась на Эльбрусе

Группа лыжников сбилась с маршрута на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 14:03
Происшествия

Сербские спасатели эвакуировали застрявших в горах россиян

Сербские спасатели помогли россиянам, застрявшим в горах на западе страны.
Обновлено в 18:42
Происшествия

Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашли

"Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками Посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным", - говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.
Обновлено в 07:41
Происшествия

В дом в Магнитогорске, где произошел взрыв, подадут газ

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП в Польше

Обновлено в 15:40
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Свердловской области

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Свердловской области три человека погибли и пять пострадали.
Обновлено в 19:47
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в подмосковном Солнечногорске

Два человека погибли при пожаре в квартире в подмосковном Солнечногорске.
Обновлено в 19:48
Происшествия

В Афганистане при обрушении на шахте погибли более 30 человек

В результате обвала на золотодобывающей шахте в Афганистане погиб как минимум 31 человек, сообщает Pajhwok Afghan News.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В Польше задержали хозяина квеста после гибели пяти девушек

Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик сообщил о задержании хозяина квест-рума, где сгорели пять несовершеннолетних девушек.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Приговорённый к смертной казни заключённый в США покончил с собой

Обновлено в 12:09
Происшествия

Взрыв в жилом доме в Мариуполе устроил пьяный сотрудник СБУ

В результате взрыва в жилом доме в Мариуполе погибли сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) и его товарищ.
Обновлено в 13:21
Происшествия

В Дубае в третий раз загорелся жилой небоскреб «Факел»

Обновлено в 14:06
Происшествия

Россиянин умер после неудачного запуска праздничного фейерверка

Житель Таганрога скончался в больнице после неудачного запуска самодельного фейерверка во дворе жилого дома.
Обновлено в 09:55
Происшествия

С набережной в Новороссийске пропали каменные шары

«Заявление об исчезновении каменных шаров с набережной в Новороссийске зарегистрировано в полиции сегодня», - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:24
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