Происшествия
Жителя Новокузнецка оштрафовали за покупку на AliExpress
Жителя Новокузнецка оштрафовали за покупку на AliExpressREGNUM18:40
Штраф в 15 тыс. рублей назначен жителю Новокузнецка, признанному виновным в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Устройство со встроенной камерой мужчина купил на AliExpress, сообщает портал City-N.
REGNUM18:40
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с чего всё началось
Осенью 2017 года заядлый горнолыжник Алексей Жаворонков решил приобрести солнцезащитные очки со встроенной камерой, чтобы снимать свои заезды по трассам.Город новостейвчера в 22:25
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Новокузнечанин сделал заказ на АлиЭкспрессе и был осуждён по уголовной статье
Город новостейвчера в 22:25
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 21:24, Ашберн
Происшествия
В результате землетрясения в Иране пострадали более 30 человек
Обновлено в 12:04
Происшествия
Группа лыжников заблудилась на Эльбрусе
Группа лыжников сбилась с маршрута на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Сербские спасатели эвакуировали застрявших в горах россиян
Сербские спасатели помогли россиянам, застрявшим в горах на западе страны.
Обновлено в 18:42
Происшествия
Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашли
"Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками Посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным", - говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В дом в Магнитогорске, где произошел взрыв, подадут газ
В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП в Польше
Обновлено в 15:40
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Свердловской области
В результате столкновения двух легковых автомобилей в Свердловской области три человека погибли и пять пострадали.
Обновлено в 19:47
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в подмосковном Солнечногорске
Два человека погибли при пожаре в квартире в подмосковном Солнечногорске.
Обновлено в 19:48
Происшествия
В Афганистане при обрушении на шахте погибли более 30 человек
В результате обвала на золотодобывающей шахте в Афганистане погиб как минимум 31 человек, сообщает Pajhwok Afghan News.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Польше задержали хозяина квеста после гибели пяти девушек
Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик сообщил о задержании хозяина квест-рума, где сгорели пять несовершеннолетних девушек.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Приговорённый к смертной казни заключённый в США покончил с собой
Обновлено в 12:09
Происшествия
Взрыв в жилом доме в Мариуполе устроил пьяный сотрудник СБУ
В результате взрыва в жилом доме в Мариуполе погибли сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) и его товарищ.
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Дубае в третий раз загорелся жилой небоскреб «Факел»
Обновлено в 14:06
Происшествия
Россиянин умер после неудачного запуска праздничного фейерверка
Житель Таганрога скончался в больнице после неудачного запуска самодельного фейерверка во дворе жилого дома.
Обновлено в 09:55
Происшествия
С набережной в Новороссийске пропали каменные шары
«Заявление об исчезновении каменных шаров с набережной в Новороссийске зарегистрировано в полиции сегодня», - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:24