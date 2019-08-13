Общество
Жителя Красноярского края оштрафовали за пост с оскорблением ПутинаРБК 09:19
Енисейский районный суд Красноярского края оштрафовал на 30 тыс. руб. местного жителя Евгения Носкова за пост во «ВКонтакте» о Владимире Путине. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда, внимание на него обратило издание «МБХ медиа».
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
Политика
Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата
Ранее 13 августа Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сотрудник российского генконсульства во Львове объявлен персоной нон грата.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал "полной чушью" сообщения об эвакуации жителей из поселка Нёнокса, рядом с которым на полигоне ВМФ произошел взрыв ракеты.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Игры
Borderlands 3 нельзя будет предзагрузить в Epic Games Store
Исполнительный директор и основатель компании Epic Games Тим Суини в ответ на вопрос Twitter-пользователя заявил, что Borderlands 3 нельзя будет предзагрузить в Epic Games Store.
Обновлено в 03:14
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Гаджеты
Интерьерные телевизоры Samsung The Serif появились в России
Samsung Electronics анонсировала в России эксклюзивный интерьерный телевизор The Serif, разработанный совместно с известными французскими промышленными дизайнерами Ронаном и Эрваном Буруллеками.
Обновлено в 05:46
Энергетика
«Укртранснафта» заявила, что получила компенсацию за «грязную нефть»
«Укртранснафта» 31 июля сообщила, что получила от «Транснефти» часть компенсации в размере более 2,3 миллиона евро за попадание некачественной нефти в «Дружбу».
Обновлено в 09:57
Наука
Сонливость в течение дня может быть связана с болезнью Альцгеймера
Исследователи сообщили, что пациенты с диагнозом болезни Альцгеймера имели значительное накопление тау в мозге, особенно в тех областях, которые играют определенную роль в поддержании бодрствования в течение дня.
Обновлено в 08:04
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Политика
Кремль осудил жестокость полиции на митингах
Обновлено в 06:27
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает ТАСС, корреспондент которого находился на борту самолета министра.
Обновлено в 10:08
Здоровье
Ученые назвали защищающие курильщиков от рака продукты
Австралийские ученые назвали продукты, которые снижают риск смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 11:13
Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.
Обновлено в 10:56
Политика
Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом
Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 11:41
Политика
CNN обвинил Пригожина в финансировании ЧВК в Африке
В расследовании, которое длилось более месяца, утверждается, что близкий к Путину бизнесмен в обмен на «щедрые льготы на разведку алмазов и золота в богатой минеральными ресурсами» Центральноафриканской республике занимается финансированием частной военной компании и военных инструкторов.
Обновлено в 11:58
Финансы
Bloomberg заметил в укреплении доллара угрозу экономике США
Стремительный рост доллара наносит урон американской экономике, что в ближайшем будущем может вызвать рецессию, предупреждают аналитики Bloomberg.
Обновлено в 03:09
Здоровье
Редкое заболевание превратило 10-летнюю девочку из Камбоджи в старушку
Редкое заболевание сделало десятилетнюю девочку из Камбоджи похожей на пожилую женщину.
Обновлено в 09:52
Политика
В Крыму хотят говорить с Украиной о пропуске вод Днепра на полуостров
Власти Крыма намерены просить руководство РФ начать переговоры с Украиной о пропуске на полуостров воды Днепра, исток которого находится на территрии России.
Обновлено в 06:11
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Общество
В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость
В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.
Обновлено в 05:51
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Речь идет о зарплате, которую получают именно сотрудники госкорпорации, без учета зарплат работников промышленных предприятий, которые входят в «Роскосмос».
Обновлено в 12:03
Технологии
Обнаружены новые кибератаки на российские организации
Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали новую волну кибератак известной кибергруппировки Cloud Atlas на международные, экономические и аэрокосмические компании.
Обновлено в 09:17
Политика
Кремль прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках России
«Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области [новых вооружений] пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено в 10:16
Экономика
США отложили введение новых пошлин на китайские товары до декабря
Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров, сообщается на сайте Торгового представительства США.
Обновлено в 11:00
Футбол
Рибери хотел бы зарабатывать в новом клубе 4 миллиона евро в год
Полузащитник Франк Рибери хочет зарабатывать в новом клубе 4 миллиона евро в год, утверждает Futbol Arena.
Обновлено в 09:35
Здоровье
Эндокринолог назвала причины детского ожирения
Главный внештатный детский эндокринолог Ульяновской области Светлана Усанова считает, что проблема детского ожирения актуальна не только для региона, но и для всей страны, и связана с неправильным питанием и гиподинамией.
Обновлено в 10:03
Футбол
«Марсель» расторг контракт с Рами из-за съемок в «Форт Боярде»
"Марсель" решил расторгнуть контракт с защитником Адилем Рами, сообщает L'Équipe. Причина - в нарушении контрактных обязательств.
Обновлено вчера в 19:50