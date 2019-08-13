Енисейский районный суд Красноярского края оштрафовал на 30 тыс. руб. местного жителя Евгения Носкова за пост во «ВКонтакте» о Владимире Путине. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда, внимание на него обратило издание «МБХ медиа».

Жителя Красноярского края оштрафовали за пост с оскорблением Путина

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