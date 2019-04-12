Общество
Жительницу Омска обязали заплатить налог за подарки в роддомеРБК 10:45
Представитель администрации Омска вручил деньги Сании Абдуллиной для погашения налога за ранее подаренные букет и сертификат. Об этом РБК сообщила замдиректора информационной политики администрации города Галина Назарова. Она рассказала, что Абдуллина родила ребенка, ставшего первым в 2019 году.
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Медведев оценил уровень пенсий в России
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Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.
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Time снова не включил Путина в список самых влиятельных людей мира
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Новый Mercedes-Benz GLS показан официально
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Нью-Йорке представила новое поколение кроссовера GLS.
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