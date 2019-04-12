Общество

Жительницу Омска обязали заплатить налог за подарки в роддомеРБК 10:45

Представитель администрации Омска вручил деньги Сании Абдуллиной для погашения налога за ранее подаренные букет и сертификат. Об этом РБК сообщила замдиректора информационной политики администрации города Галина Назарова. Она рассказала, что Абдуллина родила ребенка, ставшего первым в 2019 году.
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После шумихи чиновники, просившие омичку оплатить букет от мэрии, принесли ей деньги в конверте

КП - Омск10:55

Чиновники из своего кармана достали 2,5 тысячи на «цветочный налог» для омички

РИА ОмскИнформ10:16

Чиновники, обязавшие омичку заплатить налог за подаренный ей букет, принесли ей деньги в конверте

ВОмске12:01

С омички требуют налог на цветы, которые ей подарила мэрия за младенца

Город55.ру04:07

С омской роженицы требуют налог за подарки от чиновников

РИА СуперОмск02:12

Мэрия Омска прокомментировала инцидент с подарком для роженицы, которая должна заплатить с него налог

Новый Омск06:00

За букет от мэрии в палату роддома теперь с омички требуют налог

БК5503:26
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек

Обновлено в 15:04
Гаджеты

Это может быть крахом: у журналистов массово выходят из строя смартфоны Samsung Galaxy Fold

Только журналисты начали получать доступ к смартфону Samsung Galaxy Fold, как у некоторых из них аппараты уже вышли из строя.
Обновлено в 14:40
Авто

Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX

Китайская автомобильная компания Chery намерена в скором времени начать продажи в России новой модели седана под названием Chery Arrizo GX.
Обновлено в 12:55
Политика

МИД опроверг сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада»

Москва опровергла сообщения израильских масс-медиа о том, что Россия якобы вывезла из САР останки разведчика «Моссада» Эли Коэна.
Обновлено в 15:02
Спорт

Российского биатлониста дисквалифицировали за пропуск трех допинг-проб

Дисциплинарный комитет РУСАДА наказал 29-летнего спортсмена за пропуск трех внесоревновательных допинг-теста в течение года.
Обновлено в 14:43
Космос

Первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса появился в Сети

Обновлено в 15:38
Происшествия

Друг Дмитрия Быкова рассказал о состоянии писателя

Друг Дмитрия Быкова, главный редактор «Собеседника» Юрий Пилипенко в беседе с Пятым каналом рассказал о состоянии писателя.
Обновлено в 07:23
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Происшествия

Американец сообщил о решении конфликта с футболистом «Спартака» Гулиевым

Гражданин США Майкл Коул рассказал об урегулировании конфликта с футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым, который подрался с ним после аварии.
Обновлено в 14:38
Происшествия

Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирению

Российский футболист Александр Кокорин, находящийся под стражей за два нападения, принес извинения одному из пострадавших.
Обновлено в 13:06
Кино

Девятый эпизод «Звездных войн» получил название «Восход»

Объявлено полное прокатное название девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 11:32
Армия и оружие

США намерены регулярно направлять бомбардировщики за рубеж

Власти США намерены сделать постоянной временную практику переброски стратегических бомбардировщиков за границу.
Обновлено в 14:20
Политика

Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Авто

Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке

Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
Обновлено в 09:47
Экономика

Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено в 12:09
Политика

Медведев оценил уровень пенсий в России

Сегодняшний уровень пенсий не обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, в связи с этим принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:58
Наука

Ученые выяснили, что женщины лучше скрывают измену

Результаты исследования, опубликованные в журнале Royal Society Open Science, заключались в том, что и мужчины, и женщины были точны в оценке вероятности обмана и измены у мужчин, в то время как результаты с неверными женщинами были иными.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково

Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Шестун потерял сознание во время следственных действий

Обновлено в 09:37
Происшествия

Опубликовано видео авиаскандала Панкратова-Черного

Обновлено в 14:25
Наука

Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:55
Политика

Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену

«Принять в гражданство Российской Федерации Литвака Мишеля», - сообщается в документе. Бизнесмен родился в 1951 году в Ленинграде.
Обновлено в 11:40
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Политика

Штаб Зеленского призвал украинцев установить рекорд селфи на выборах

Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского призвал активно голосовать во втором туре выборов и установить мировой рекорд селфи у избирательных участков.
Обновлено в 14:00
Политика

Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек

Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.
Обновлено в 13:47
Наука

При виде косаток белые акулы испытывают страх и спасаются бегством

При виде косаток белые акулы испытывают страх и спасаются бегством.
Обновлено в 13:06
Политика

Time снова не включил Путина в список самых влиятельных людей мира

Журнал Time второй год подряд не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено в 09:38
Авто

Новый Mercedes-Benz GLS показан официально

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Нью-Йорке представила новое поколение кроссовера GLS.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Среди задержанных на ЛГБТ-акции в Петербурге оказались подростки

Обновлено в 15:16
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