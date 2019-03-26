Общество
Жительницам сел могут продлить рабочий деньРИА Новости 02:50
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
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с чего всё началось
Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня. Сейчас они трудятся 36 часов в неделю, а не 40, как все остальные, но получают полную зарплату. Вопрос об отмене или сохранении нормы уже рассматривают в Минтруде, подтвердили «Известиям» в ведомстве.Известиявчера в 17:01
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Павлова опровергла подготовку законопроекта об увеличении рабочей недели жительниц села
Парламентская газета05:31
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