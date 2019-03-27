Жительницам российских сел планируют продлить рабочий деньРоссийская газета 02:05

Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня. Сейчас они трудятся 36 часов в неделю, а не 40, как все остальные, но получают полную зарплату. Вопрос об отмене или сохранении нормы уже рассматривают в Минтруде, подтвердили «Известиям» в ведомстве.

с чего всё началось

Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия". Сейчас для жительниц села рабочий день составляет 36 часов в неделю. В то время как стандартная рабочая неделя сотрудницы в городе - 40 часов.

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