Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительстваИзвестия вчера в 14:59

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства. Они не смогли похоронить умершего на кладбище Рубежное, так как местные работники потребовали от них 50 тыс. рублей.
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Дмитрий Азаров
Будем разбираться самым жестким образом, что случилось. Есть муниципальные предприятия, которые отвечают за захоронения, глава города, наверняка, курирует эту работу. Надо разобраться, чем помочь людям можно. Обязательно помогу.
— Дмитрий Азаров, российский политикНТВ вчера в 13:35

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