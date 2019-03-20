Пассажирка автобуса в Латвии напала на водителя из-за русского языкаАргументы и Факты 01:21

Жительница Латвии напала на русскоговорящего водителя автобуса из-за того, что она проехала нужную остановку, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел в автобусе, ехавшем из Риги в Даугавпилс. По словам самой пассажирки, женщина-шофер притворялась, что не понимает латышского языка.

Пассажирка автобуса в Латвии напала на водителя из-за русского языка

Политика Путин дал старт Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму Первые энергоблоки обеих ТЭС заработали в октябре прошлого года. Сегодня российский лидер дал старт работе этих станций на полную мощность.

Происшествия В результате наводнения в США погибли три человека Стало известно о как минимум трех жертвах масштабного наводнения в американском штате Небраска.

Политика Жириновский признался, что считает свою фамилию «дурацкой» Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что свою фамилию считает «дурацкой».

Футбол Зобнин пропустит как минимум месяц из-за травмы Полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Роман Зобнин выбыл как минимум на месяц из-за перелома костей правой кисти, сообщается на официальном сайте "красно-белых".

Шоу-бизнес Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.

Экономика Чайка подписал приказ о надзоре за расходованием средств на нацпроекты Генпрокурор РФ Юрий Чайка подписал специальный приказ об организации подчиненными надзора за расходованием средств, выделенных на национальные проекты.

Транспорт В Санкт-Петербурге состоялась презентация электробусов По информации интернет-издания «Невские новости», презентация автобусов состоялась на Прибалтийской площади Васильевского острова.

Политика RT France пожаловался в полицию на угрозы сотрудникам Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала об угрозах в адрес сотрудников телеканала RT France.

Транспорт Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.

Происшествия Мигранты дали ответ после изнасилования россиянки мигрантами Изнасилование в Якутске женщины мигрантами из Киргизии используется для разжигания межнациональной розни, заявил радиостанции «Говорит Москва» председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов.

Авто Кроссовер Bentley Bentayga Pearl of the Gulf посвятили добыче жемчуга Всего пять экземпляров модели Bentayga Pearl of the Gulf («Жемчужина залива») будет продано во всём мире.

Происшествия После угрозы взрыва эвакуировали здание в Евроквартале Брюсселя Из здания в Евроквартале Брюсселя эвакуировали людей после анонимного звонка об угрозе взрыва, передает ТАСС.

Политика В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока» В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".

Здоровье Томский «Маршрут здоровья» отправился в третий рейс Губернатор Сергей Жвачкин сегодня утром, 19 марта, отправил из Томска в третью экспедицию автомобильную поликлинику «Маршрут здоровья», которая посетит удаленные населенные пункты восьми муниципальных образований Томской области.

Футбол Адвокат: Следователь пока не разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина Как рассказал Ромашов, Кокорин получил два ожога после проведенной физиотерапии в следственном изоляторе, на одном из них начался процесс нагноения.

Политика Совет ЕС утвердил экстренные меры на случай Brexit без соглашения Совет ЕС утвердил комплекс экстренных мер, которые будут регулировать отношения Брюсселя с Лондоном, если Великобритания выйдет из Евросоюза без соглашения.

Происшествия Полиция изъяла 80 кг опасных препаратов для похудения Сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 80 килограммов опасных медицинских препаратов для похудения на 10 млн рублей.

Экономика В Лондоне обнаружили недвижимость на миллиарды долларов Global Witness оценивает найденную недвижимость в 74,3 миллиарда долларов. Далее сведения были переданы в руки британского парламента.

Политика Путин призвал Генпрокуратуру усилить защиту прав предпринимателей Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ и региональных прокуроров «оказывать предпринимателям эффективную помощь и поддержку в отстаивании их законных прав и интересов».

Экономика Ипотечные каникулы предложили распространить на действующие договоры Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие.