Происшествия
Пассажирка автобуса в Латвии напала на водителя из-за русского языкаАргументы и Факты 01:21
Жительница Латвии напала на русскоговорящего водителя автобуса из-за того, что она проехала нужную остановку, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел в автобусе, ехавшем из Риги в Даугавпилс. По словам самой пассажирки, женщина-шофер притворялась, что не понимает латышского языка.
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