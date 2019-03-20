Происшествия

Пассажирка автобуса в Латвии напала на водителя из-за русского языкаАргументы и Факты 01:21

Жительница Латвии напала на русскоговорящего водителя автобуса из-за того, что она проехала нужную остановку, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел в автобусе, ехавшем из Риги в Даугавпилс. По словам самой пассажирки, женщина-шофер притворялась, что не понимает латышского языка.
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