Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказРоссийская газета 00:45
Стало быть, отказывать в предоставлении "квадратных метров" на этом основании нельзя. Тем более, что женщина с декабря 1964 года состояла в очереди, и сегодня она вторая по списку.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
Как сообщается на сайте прокуратуры Республики Бурятия, прокурор подал иск о признании за ней права на получение жилья по договору социального найма.Российская газета00:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Улан-удэнке, стоявшей в очереди полвека, мэрия отказалась предоставить жильё
Байкал-Dailyвчера в 20:11
Администрацию Улан-Удэ обязали обеспечить жильем женщину, стоявшую более 50 лет в очереди
Восток-Телеинформвчера в 20:42
55 лет в очереди: в Улан-Удэ чиновникам не получилось отказать пенсионерке в жилье
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 20:34
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 07:02, Вашингтон
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Футбол
Классон перенёс операцию на колене
Хавбек "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон, получивший травму колена, перенес операцию, рапортует пресс-служба клуба Ранее сообщалось, что футболист повредил крестообразные связки в матче отборочного турнира ЧЕ-2020 против Испании (0:3).
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО
Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37
Общество
В Армении из-за аварии в энергосистеме произошел блэкаут
В энергосистеме Армении произошла авария, отключены Ереванская ТЭС и пятый энергоблок Разданской ТЭС.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Происшествия
В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши
Уфимский общественник Азамат Галин рассказал РИА Новости о начале сбора пожертвований для башкирской кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей, для возмещения ущерба банку.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги
Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».
Обновлено в 06:16
Авто
Aston Martin показал спорткар DBS GT Zagato
К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Предъявлено окончательное обвинение задержанным украинским морякам
Окончательное обвинение украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, было предъявлено ФСБ России, 9 июля передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:40
Авто
В Hyundai рассказали о новом пикапе
Вице-президент указанной компании по корпоративному и цифровому планированию Майкл О'Брайен в ходе общения с представителями СМИ сообщил, что бренд планирует наладить сборку нового пикапа в США, что позволит избежать 25-процентного налога на ввоз импортных машин.
Обновлено в 06:44
Кино
Звезда «Рейда» сыграет Саб-Зиро в экранизации игры «Mortal Kombat»
Джо Таслим, известный по боевикам «Рейд» и «Ночь идет за нами», исполнит роль Саб-Зиро в фильме «Смертельная битва» — адаптации одноименной видеоигры.
Обновлено в 05:09
Футбол
«МЮ» не планирует продавать Погба
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что клуб не намерен продавать полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 03:45
Общество
В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в августе
В некоторых российских регионах к концу лета ожидаются погодные аномалии, сообщает "Российская газета" со ссылкой на представителя Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 01:38
Экономика
PPF Group продаст акции Polymetal на $267 млн
PPF берет на себя обязательство не продавать акции Polymetal в течение двух месяцев после этого размещения.
Обновлено вчера в 13:29
Наука
Грибок, который убил миллионы летучих мышей, захватил ещё один штат
На востоке грибок, появившийся резко и неожиданно уже стал причиной смерти нескольких миллионов летучих мышей.
Обновлено 08 июля в 13:41
Шоу-бизнес
Пугачеву снова преследует маньяк
На одном из кадров «КП» заметила назойливого поклонника Пугачевой, которого Алла Борисовна три года назад назвала маньяком.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях
Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.
Обновлено 08 июля в 22:55
Общество
Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку
Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Гаджеты
Более тысячи приложений Android уличили в слежке за пользователями
Свыше тысячи приложений Android собирают информацию о местонахождении пользователей без его разрешения.
Обновлено в 06:01
Общество
Чиновники разъяснили порядок межевания дачных участков
Согласование местоположения границ земельного участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку.
Обновлено в 01:52
Авто
Более 70% грузовых автомобилей в России производится на трех заводах
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», всего на территории РФ сборкой грузовых автомобилей занимаются 23 предприятия.
Обновлено в 06:25
Политика
Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи
Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
США намерены создать коалицию для охраны вод около Ирана и Йемена
Администрация президента США Дональда Трампа планирует создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена, сообщает издание Defense One со ссылкой на председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда.
Обновлено в 01:33
Хоккей
ЦСКА начнёт новый сезон КХЛ матчем с «Авангардом»
Действующий обладатель Кубка Гагарина — московский ЦСКА — начнёт регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/20 матчем с омским «Авангардом».
Обновлено в 05:45
Происшествия
Самолет из Черногории экстренно сел в аэропорту Калуги
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко празднует день рождения дочери
Ростовская фотомодель Анастасия Костенко, а по совместительству супруга футболиста Дмитрия Тарасова, 10 июля отмечает день рождения своей дочери Миланы, которой исполнился год.
Обновлено в 05:38
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Общество
Из-за ливней в Китае эвакуировали 77 тысяч человек
Обновлено в 01:26
Общество
В Минюсте Польше надеются, что суд не выдаст россиянина Лисова Швеции
Мужчина с дочками пока ждут вердикта суда в Варшаве Заместитель министра юстиции Польши Михал Войтик выразил надежду, что суд не станет выдавать Швеции россиянина Дениса Лисова, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:06