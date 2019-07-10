Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказРоссийская газета 00:45

Стало быть, отказывать в предоставлении "квадратных метров" на этом основании нельзя. Тем более, что женщина с декабря 1964 года состояла в очереди, и сегодня она вторая по списку.
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Как сообщается на сайте
 прокуратуры Республики Бурятия, прокурор подал иск о признании за ней права на получение жилья по договору социального найма.
Российская газета00:45

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Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Российская газета00:45

Улан-удэнке, стоявшей в очереди полвека, мэрия отказалась предоставить жильё

Байкал-Dailyвчера в 20:11

Жительница Бурятии простояла в очереди на жилье 55 лет и получила отказ

РИА Новостивчера в 22:26

Администрацию Улан-Удэ обязали обеспечить жильем женщину, стоявшую более 50 лет в очереди

Восток-Телеинформвчера в 20:42

55 лет в очереди: в Улан-Удэ чиновникам не получилось отказать пенсионерке в жилье

Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 20:34

Мэрия Улан-Удэ отказалась дать жилье женщине, простоявшей в очереди 54 года

Номер одинвчера в 20:18

Жительница Бурятии простояла в очереди на жилье 55 лет и получила отказ

Известиявчера в 23:19
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Происшествия

Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
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Классон перенёс операцию на колене

Хавбек "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон, получивший травму колена, перенес операцию, рапортует пресс-служба клуба Ранее сообщалось, что футболист повредил крестообразные связки в матче отборочного турнира ЧЕ-2020 против Испании (0:3).
Обновлено в 06:24
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Космос напичкан железом: химический элемент Fe преобразован в газ

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Армия и оружие

Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО

Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37
Общество

В Армении из-за аварии в энергосистеме произошел блэкаут

В энергосистеме Армении произошла авария, отключены Ереванская ТЭС и пятый энергоблок Разданской ТЭС.
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Шоу-бизнес

Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе

СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Происшествия

В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши

Уфимский общественник Азамат Галин рассказал РИА Новости о начале сбора пожертвований для башкирской кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей, для возмещения ущерба банку.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги

Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».
Обновлено в 06:16
Авто

Aston Martin показал спорткар DBS GT Zagato

К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Предъявлено окончательное обвинение задержанным украинским морякам

Окончательное обвинение украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, было предъявлено ФСБ России, 9 июля передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:40
Авто

В Hyundai рассказали о новом пикапе

Вице-президент указанной компании по корпоративному и цифровому планированию Майкл О'Брайен в ходе общения с представителями СМИ сообщил, что бренд планирует наладить сборку нового пикапа в США, что позволит избежать 25-процентного налога на ввоз импортных машин.
Обновлено в 06:44
Кино

Звезда «Рейда» сыграет Саб-Зиро в экранизации игры «Mortal Kombat»

Джо Таслим, известный по боевикам «Рейд» и «Ночь идет за нами», исполнит роль Саб-Зиро в фильме «Смертельная битва» — адаптации одноименной видеоигры.
Обновлено в 05:09
Футбол

«МЮ» не планирует продавать Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что клуб не намерен продавать полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 03:45
Общество

В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в августе

В некоторых российских регионах к концу лета ожидаются погодные аномалии, сообщает "Российская газета" со ссылкой на представителя Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 01:38
Экономика

PPF Group продаст акции Polymetal на $267 млн

PPF берет на себя обязательство не продавать акции Polymetal в течение двух месяцев после этого размещения.
Обновлено вчера в 13:29
Наука

Грибок, который убил миллионы летучих мышей, захватил ещё один штат

На востоке грибок, появившийся резко и неожиданно уже стал причиной смерти нескольких миллионов летучих мышей.
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Шоу-бизнес

Пугачеву снова преследует маньяк

На одном из кадров «КП» заметила назойливого поклонника Пугачевой, которого Алла Борисовна три года назад назвала маньяком.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях

Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.
Обновлено 08 июля в 22:55
Общество

Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку

Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Гаджеты

Более тысячи приложений Android уличили в слежке за пользователями

Свыше тысячи приложений Android собирают информацию о местонахождении пользователей без его разрешения.
Обновлено в 06:01
Общество

Чиновники разъяснили порядок межевания дачных участков

Согласование местоположения границ земельного участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку.
Обновлено в 01:52
Авто

Более 70% грузовых автомобилей в России производится на трех заводах

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», всего на территории РФ сборкой грузовых автомобилей занимаются 23 предприятия.
Обновлено в 06:25
Политика

Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

США намерены создать коалицию для охраны вод около Ирана и Йемена

Администрация президента США Дональда Трампа планирует создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена, сообщает издание Defense One со ссылкой на председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда.
Обновлено в 01:33
Хоккей

ЦСКА начнёт новый сезон КХЛ матчем с «Авангардом»

Действующий обладатель Кубка Гагарина — московский ЦСКА — начнёт регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/20 матчем с омским «Авангардом».
Обновлено в 05:45
Происшествия

Самолет из Черногории экстренно сел в аэропорту Калуги

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Шоу-бизнес

Анастасия Костенко празднует день рождения дочери

Ростовская фотомодель Анастасия Костенко, а по совместительству супруга футболиста Дмитрия Тарасова, 10 июля отмечает день рождения своей дочери Миланы, которой исполнился год.
Обновлено в 05:38
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Общество

Из-за ливней в Китае эвакуировали 77 тысяч человек

Обновлено в 01:26
Общество

В Минюсте Польше надеются, что суд не выдаст россиянина Лисова Швеции

Мужчина с дочками пока ждут вердикта суда в Варшаве Заместитель министра юстиции Польши Михал Войтик выразил надежду, что суд не станет выдавать Швеции россиянина Дениса Лисова, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:06
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