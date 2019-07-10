Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказРоссийская газета 00:45
Стало быть, отказывать в предоставлении "квадратных метров" на этом основании нельзя. Тем более, что женщина с декабря 1964 года состояла в очереди, и сегодня она вторая по списку.
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с чего всё началось
Как сообщается на сайте прокуратуры Республики Бурятия, прокурор подал иск о признании за ней права на получение жилья по договору социального найма.Российская газета00:45
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Улан-удэнке, стоявшей в очереди полвека, мэрия отказалась предоставить жильё
Байкал-Dailyвчера в 20:11
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Восток-Телеинформвчера в 20:42
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Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 20:34
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