Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказРоссийская газета 00:45
Стало быть, отказывать в предоставлении "квадратных метров" на этом основании нельзя. Тем более, что женщина с декабря 1964 года состояла в очереди, и сегодня она вторая по списку.
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с чего всё началось
Как сообщается на сайте прокуратуры Республики Бурятия, прокурор подал иск о признании за ней права на получение жилья по договору социального найма.Российская газета00:45
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Администрацию Улан-Удэ обязали обеспечить жильем женщину, стоявшую более 50 лет в очереди
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