Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказРоссийская газета 00:45

Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье. Ей отказано в предоставлении квартиры, поскольку она не имеет статуса "малоимущей".
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Россиянке отказали в жилье после 55 лет ожидания

Lenta.ru00:15

Спустя 55 лет в очереди бурятке отказали в жилье

Газета.Ruвчера в 23:36

Администрацию Улан-Удэ обязали обеспечить жильем женщину, стоявшую более 50 лет в очереди

Восток-Телеинформвчера в 20:42

Жительница Бурятии простояла в очереди на жилье 55 лет и получила отказ

РИА Новостивчера в 22:26

55 лет в очереди: в Улан-Удэ чиновникам не получилось отказать пенсионерке в жилье

Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 20:34

Мэрия Улан-Удэ отказалась дать жилье женщине, простоявшей в очереди 54 года

Номер одинвчера в 20:18

Улан-удэнке, стоявшей в очереди полвека, мэрия отказалась предоставить жильё

Байкал-Dailyвчера в 20:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 00:58, Вашингтон
Происшествия

ЕСПЧ удовлетворил первую жалобу на домашнее насилие из России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 20 000 евро и возмещение юридических расходов Валерии Володиной из Ульяновска, которая жаловалась, что полиция и суды не защитили ее от повторяющихся случаев домашнего насилия, включавшего побои, похищение, преследование и угрозы.
Обновлено вчера в 16:49
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Кадыров назвал мразью грузинского журналиста, оскорбившего Путина

Кадыров призвал завести на Габуния уголовное дело, а также назвал его мразью и подонком.
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги

Обновлено 08 июля в 15:47
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес

Супермодель Адриана Лима встречается с коротышкой

Одна из самых красивых девушек мира, 38-летняя Адриана Лима, меняет мужчин как перчатки. Сейчас у нее появился новый бойфренд.
Обновлено вчера в 00:02
Политика

Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям

Жители Грузии оценили решение президента Владимира Путина, выступившего против введения антигрузинских санкций.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Диверсия могла быть причиной гибели подводников на «Лошарике»

Обновлено вчера в 17:50
Кино

Умер актер фильма «Люди в черном»

Обновлено в 00:34
Футбол

РПЛ представила новый чемпионский кубок и медали

РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.
Обновлено вчера в 13:40
Экономика

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России

Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено вчера в 05:36
Происшествия

Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось

В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено вчера в 12:18
Политика

В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной рассказал о постоянном взаимодействии с Украиной по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.
Обновлено вчера в 22:03
Политика

Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе

Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено вчера в 07:30
Политика

Путин в Екатеринбурге заговорил о мракобесии

Президент России Владимир Путин, выступая 9 июля на пленарном заседании саммита GMIS в Екатеринбурге, рассказал о мракобесах.
Обновлено вчера в 09:41
Армия и оружие

Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

По информации портала, политик попытался устроить в здании суда беспорядки, во время которых он ударил пенсионерку и сломал ей руку.
Обновлено вчера в 21:14
Кино

Спин-офф фильма «Большой Лебовски» выйдет в прокат в 2020 году

Режиссером стал Джон Туртурро, сыгравший роль Хесуса Фильм "Броски Хесуса" (The Jesus Rolls) о персонаже картины 1998 года "Большой Лебовски" Хесусе Кинтане выйдет в прокат в начале 2020 года, пишет Variety.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия

В Ульяновске загорелось здание областного правительства

Пожар произошел во вторник вечером в здании правительства Ульяновской области.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти

Разлив нефти произошел на самом крупном трубопроводе Перу (Северо-перуанский нефтепровод, Norperuano), сообщила компания Petroperu.
Обновлено вчера в 19:07
Политика

Британский МИД обвинил RT и Sputnik в распространении дезинформации

Ангажированностью информагентств RT и Sputnik объяснил запрет на их участие в конференции по свободе СМИ представитель британского МИД 8 июля изданию Press Gazette.
Обновлено вчера в 08:09
Теннис

Серена Уильямс одержала волевую победу над Риске на Уимблдоне

Обновлено вчера в 10:11
Политика

Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Сергей Иванов: Россия опоздала с мусорной реформой на 40 лет

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что Россия опоздала с преобразованиями в сфере твердых коммунальных отходов на 40 лет.
Обновлено в 00:07
Общество

В России упростили процедуру получения инвалидности

Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено вчера в 08:22
Политика

Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии "Альянс патриотов" в ближайшие дни посетят Москву, чтобы "принести добро" своей стране, заявила лидер политической силы Ирма Инашвили.
Обновлено вчера в 17:22
Политика

Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу

В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено вчера в 13:25
Общество

На севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка

В Охотском районе Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления участка дороги, ведущей к аэропорту Охотска.
Обновлено вчера в 22:04
Авто

Начались продажи Renault Dokker Stepway в России

Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.
Обновлено вчера в 06:59
Общество

Роструд объяснил, когда работнику могут отказать в отпуске

Есть исключительные ситуации, когда работодатель имеет право отказать сотруднику в отпуске.
Обновлено вчера в 06:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное