Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье. Ей отказано в предоставлении квартиры, поскольку она не имеет статуса "малоимущей".

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

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